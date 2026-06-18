La cultura tomará Grado este verano con el programa "EmplazArte": música, teatro, circo, cine, magia y actividades familiares hasta el 20 de septiembre

La cultura volverá a tomar las calles de Grado este verano con una nueva edición de EmplazArte. El programa impulsado por la Concejalía de Cultura arrancó este miércoles y se prolongará hasta el 20 de septiembre con una programación de música, teatro, circo, cine, magia y actividades familiares repartidas por distintos espacios del concejo. La primera cita fue el concierto que ofrecieron este miércoles alumnos de la Escuela de Música, inicialmente previsto en la plaza La Blanca y finalmente trasladado a las instalaciones del centro formativo debido a la tormenta.

El concejal de Cultura, Diego García, explicó durante la presentación que EmplazArte es una iniciativa que el Ayuntamiento viene desarrollando desde hace años y que busca adaptar la programación cultural al verano. «Sacamos un poco toda la programación cultural a la calle porque es un poco lo que pide esa época del año», señaló. Una de las primeras actividades destacadas tendrá lugar este próximo 26 de junio en Sama de Grado, dentro del programa CulRural de artes escénicas en el medio rural. La jornada se celebrará en el Grupo Escolar María Josefa, un edificio catalogado y de valor patrimonial. Desde las cinco y media habrá juegos tradicionales para los más pequeños y, a partir de las ocho de la tarde, Fran Estrada pondrá en escena el monólogo inmersivo «Ser profesor es un herror», una propuesta relacionada con el mundo de la enseñanza y con los recuerdos de la escuela.

Escuela Circo de Toulouse

Ya en julio, el día 4, la Escuela Circo de Toulouse ofrecerá un espectáculo en el parque de Arriba. Entre el 10 y el 12 se celebrará una nueva edición de Folk in Grado, con la actuación de la bandina La Xarangana, un concierto de bandas en la plaza General Ponte y actuaciones en el mercado. Según explicó Diego García, la intención es convertir las tardes y noches estivales en un espacio de música y baile por las plazas de la villa con la participación de formaciones tradicionales. El 17 de julio, el auditorio-teatro acogerá la presentación de la película «Children of a Fatherless Child», mientras que el día 25 se celebrará un vermú itinerante por las fiestas de Santiago.

Agosto estará marcado por la variedad de propuestas. El día 3 habrá cine de verano al aire libre en la plaza General Ponte. El 9 actuará "Swing Four Asturias & Body Soul" en la plaza del Ayuntamiento y el 15 se celebrará una folixa de verano con talleres y música en directo. El día 22 actuará "Blues Mood" en la plaza Álvaro González y el 29 Jon Ander ofrecerá «Magia sobre ruedas», manteniendo la presencia de los espectáculos de ilusionismo que han acompañado las últimas ediciones.

Animación teatral

La programación continuará durante septiembre. El día 7 actuará Fran Juesas en la plaza General Ponte y entre los días 10 y 13 se desarrollarán actividades vinculadas al festival Grado en Clásicos. El responsable municipal de Cultura avanzó que incluirán «una actividad muy potente» de animación teatral en la calle, aunque sin desvelar todavía más detalles. El 13 actuará el dúo Arca Mozart en la plaza de la Iglesia y el cierre de EmplazArte llegará el 20 de septiembre con el concierto de "Common Roots" en la plaza La Panerina.

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«Es un programa de actividades con un poco de todo», resumió Diego García, que destacó la presencia de circo, cine, música, baile y propuestas para todos los públicos. Cada actividad contará con carteles y promociones específicas con información detallada sobre horarios y emplazamientos, además de posibles modificaciones derivadas de la meteorología. «Estamos en Asturias y todo puede pasar», concluyó el edil.