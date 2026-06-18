"Las Hojas del Foro" lanza su vigésima edición con creación artística vecinal: "Es un orgullo"

El número 20 de la revista "Hojas del Foro de Creación y Lectura de la Biblioteca de Grado" ya está en manos de los moscones. La publicación, que reúne textos y trabajos artísticos de vecinos y personas vinculadas con el concejo, se presentó este miércoles en la Espicha Literaria, que acogió la Casa de Cultura. Un acto en el que el poeta Fernando Beltrán, impulsor y presidente de la Fundación Aula de las Metáforas, ofreció un emocionante recital.

"Es un motivo de celebración que sigan publicando y, sobre todo, con autores locales. 'Las Hojas del Foro' es un orgullo para Grado demostrando que la cultura está muy viva en el concejo; no solo se programa cultura, sino que se hace", destacó el concejal de Cultura, Diego García, quien acudió junto al alcalde, José Luis Trabanco, al acto.

Por la izquierda, el poeta Fernando Beltrán junto al miembro del Foro de Creación y Lectura de la Biblioteca de Grado, Plácido Rodríguez. / Sara Arias

Un encuentro con el público que Fernando Beltrán se metió en el bolsillo con su increíble y profunda capacidad para recitar los poemas y llegar a todos los presentes. Tras la lectura poética, el acto dio paso a la presentación de la revista y sus autores, muchos de ellos presentes.

"La revista es un proyecto de décadas que trata de dar formato físico a los autores locales, especialmente los nuevos, combinando literatura y artes y con el objetivo de fomentar la literatura base", apuntó Plácido Rodríguez, miembro del Foro de Creación Lectura de Biblioteca de Grado, denominada "Valentín Andrés".

Así dieron cuenta de las novedades de la publicación, cuya portada es un cuadro de María del Roxo con un retrato de la histórica vendedora del mercado tradicional moscón, Pepa Las Murias. En el interior, además de los textos también hay ilustraciones de Tania Teresa Álvarez Arias "Llume".

Sala llena de público para la presentación. / Sara Arias

En las páginas interiores, el lector hallará en la sección de narrativa las obras "Nunca volverás a Dogra" de Fernando Flórez Fernández-Villaranzo; "De Camino a casa" de Xosé Lluis R. Alberdi; "El cajero" de Mari Canto; "Ser de Grau y nacer en cualquier sitio" de Raquel L. Murias; "Lo que sangraba" de Carolina Cosmea Álvarez; "Sintiendo Asturias" de Mara; "Labios rojos" de Teresa F. Barbón; "AA Señorita Moor" de Diego Nieto; "Nuestro eterno rival" de Olaya López Alonso; "Xicalango" de Paula López G. Virumbrales; "Perro perdido" de Mirta Chamorro Mielke; y "Mikeno" de Alan Arnaldo Martín-Peralta.

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También habrá poesía con los versos de Brando, Plácido Rodríguez, J. Á. Suárez Alonso "Gelo", Pablo González, Yara Be, Mercedes Márquez Bernal, Javier Gallego Dueñas y Valentín Álvarez. Dentro también se encuentran los trabajos ganadores del Certamen Literario de Cartas de Amor de la Asociación Cultural Valentín Andrés, un cuerpo de relatos del taller de narrativa de la Casa de Cultura y los escritos del Concurso de Relatos de Peñaflor, que organiza la Asociación Vecinal y Cultural de la localidad.