Militantes de IU de Grado apoyan la decisión del Alcalde de retirar las competencias a la concejala Lorena Cabo

El alcalde de Grado, José Luis Trabanco, mantuvo ayer un encuentro con una veintena de militantes a los que trasladó la situación que está atravesando el grupo municipal y explicó los motivos que le llevaron a retirar las competencias a la concejala de la coalición Lorena Álvarez Cabo, tras el altercado con la Policía Local de Oviedo del pasado 6 de junio, en el que fue detenida. El regidor ofreció a los asistentes la información de la que dispone y cómo la evolución del caso le llevó a tomar la determinación de apartarla tras más de una semana en la que se esperó para dar tiempo a que la afectada pudiera gestionar lo sucedido. Según ha podido saber este periódico, los presentes respaldaron el proceder de Trabanco, que el pasado lunes tomó la decisión con el apoyo de otros cuatro ediles.

La reunión con los militantes se produjo durante la tarde y se trató de un encuentro no formal, sino entre compañeros de organización que se conocen desde hace muchos años y con los que se quiso compartir lo que estaba sucediendo. Se les trasladó el mensaje de que la actividad del gobierno municipal y del Ayuntamiento continúa con normalidad y que, de hecho, este próximo lunes habrá un pleno para sacar adelante distintas iniciativas de interés para el municipio.

El altercado de la concejala con la Policía Local de Oviedo ha derivado en una situación que ha abierto una brecha entre la mayor parte del grupo municipal de Grado y la dirección autonómica de IU. El comunicado con el que el lunes se hizo pública la decisión de retirar las competencias a Lorena Álvarez Cabo lo firmó el Alcalde y otros cuatro concejales: Cristina Coalla, Marta Pravia, Chema González y Diego García. En total, suman cinco de los siete con los que la coalición gobierna en el municipio con mayoría absoluta. Los dos restantes son la concejala afectada, y María José Miranda, coordinadora local de la coalición, secretaria de Organización de IU Asturias y jefa de gabinete de la consejería de Ordenación del Territorio, a cuyo frente está Ovidio Zapico, a su vez coordinador general de la coalición en el Principado.

Distintas posiciones

La dirección autonómica no ha visto con buenos ojos la retirada de competencias a la edil, que afirmó haber sido objeto de una actuación "violenta" y desproporcionada por parte de los agentes de la Policía Local de Oviedo, que acudieron el pasado 6 de junio a Colloto alertados por testigos que aseguraron que estaban presenciando una fuerte discusión entre una pareja y que el hombre le habría propinado un bofetón a la mujer. Ella resultó ser la edil, que según la versión policial, se habría negado a identificarse y habría insultado a los policías.

IU de Asturias plantea que si los agentes acudieron alertados por una supuesta agresión de género tendrían que haber aplicado un protocolo previsto para estos casos y que no lo habrían hecho. De este modo, todo lo sucedido después, "no puede aislarse" de esta circunstancia, sostiene los responsables autonómicos de la coalición, que piden que no se "revictimice" a la afectada.

La cuestión es que la edil rechaza que se tratara de una agresión de género, refiere que su pareja padece síndrome de Asperger, lo que condiciona determinadas situaciones y, además, el procedimiento por esa vía, la de la violencia machista, habría sido sobreseído ya por el Juzgado el pasado 10 de junio, según la afectada.

«Al no tratarse, según la propia concejala, de un episodio de violencia de género y no ser una circunstancia acaecida en el ejercicio de las funciones propias de su cargo, la situación que ha vivido con la Policía Local de Oviedo entendemos que es una circunstancia del ámbito privado, que debe dirimirse en los juzgados (lo contrario no lo entenderíamos), pero siempre dando un paso al lado por coherencia y responsabilidad política», indicaron en un comunicado el regidor y los cuatro concejales citados.

Carta

Durante el encuentro de este miércoles con militantes, el Alcalde leyó una carta de la concejala Marta Pravia, que no pudo acudir por motivos laborales. La edil es psicóloga de profesión.

El contenido de la carta se refiere a que desde la secretaría de Igualdad y desde la dirección autonómica se estaría acusando a la mayor parte del grupo municipal de "no actuar con perspectiva de género, y de estar fallando a las ideas feministas" que defiende la organización, algo "totalmente falso".

Indica el texto al que se dio lectura que desde el primer momento "se llevaron a cabo reuniones con Lorena", donde se le "arropó", pero también se le recomendó dar un paso atrás por la exposición pública que podía afectarle a ella y perjudicar a la organización de IU de Grado. "Se le ofreció hacerse a un lado con el apoyo de todos sus compañeros y ayuda", se incide.

La carta señala que desde Grado han visto "sorprendidos" cómo se actuaba con una "actitud kamikace creciente, alimentada por el apoyo de nuestra coordinadora y otros cargos autonómicos", en la que se "ha expuesto" a la edil "a una situación imposible" para la organización y para "los ideales feministas, excusando públicamente una presunta agresión de género, con un mal llamado síndrome de Asperger, patología que no existe actualmente en ningún manual de diagnóstico, pero que seguramente les parecía más vendible a la prensa que hablar de un TEA nivel 1", señala.

La carta leída en el encuentro señala que es en este momento donde "empiezan a fallar todos los esquemas" de la perspectiva de género y del feminismo, cuando desde la secretaria de Igualdad "se respalda este relato, justificando un suceso de presunta violencia de género con un síndrome difuso para disculpar a un posible agresor". "Esta circunstancia nunca podría entenderse como un eximente o atenuante de un episodio de violencia de género. ¡Faltaría más! Respaldar una justificación de este tipo frente a la violencia de género es lo más contrario al feminismo y a aplicar la perspectiva de género, y abre las puertas a lo que el feminismo debe evitar a toda costa, justificar cualquier agresión de género, ante las que debemos mostrar tolerancia cero", dice el texto que se ha leído.

Con las víctimas se "validan las emociones", pero también se les enfrenta a la realidad, no se les "anima a rechazar acuerdos judiciales y a iniciar procesos legales que pueden suponerle penas de cárcel en una acción totalmente irracional, ni se permite su exposición pública, alimentando una inestabilidad emocional evidente en estos momentos".

"Lamentable escarnio público"

La carta habla de que es "lamentable el escarnio público" al que está siendo sometida Lorena Cabo, y al que está "arrastrando" a toda la organización moscona. Pero incide en que "las culpas no deben recaer ahora en ella", y no debemos "compartir ni aceptar ese ataque que traspasa las líneas políticas". "La responsabilidad real es de una coordinadora y secretaria de Organización, y de una secretaria de Igualdad de IU que han confundido proteger a una víctima con justificar a un presunto agresor", dice, en alusión a la coordinadora local María José Miranda y a la responsable autonómica de Igualdad Begoña Collado, a las que no se cita explícitamente.

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Incide la carta de la edil en que "instrumentalizar y alentar la exposición pública de una mujer en una situación de inestabilidad emocional no es perspectiva de género". Por encima de las personas están los valores, se dice en la carta, en la que se invita a la organización a una mayor coherencia y "no alegar proteger a una víctima cuando el relato se inicia justificando a su presunto agresor", concluye.