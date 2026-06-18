La reestructuración del gobierno de Grado: todos los cambios en el nuevo reparto de competencias municipales

El gobierno moscón se reestructura para repartir las competencias municipales tras la decisión de retirarle a la concejala Lorena Álvarez Cabo todas las que tenía en este mandato. La edil estaba a cargo de Deporte, Turismo, Cooperación, Movimientos Sociales, Mercados, Festejos y Medio Ambiente y son cinco ediles, incluyendo al alcalde, José Luis Trabanco, los que se reparten estas áreas.

Trabanco se hace cargo de Deportes, área de la que fue concejal antes de llegar a la Alcaldía. Chema González asume Mercados, y Diego García el ámbito de Festejos. Por su parte, Marta Pravia se ocupará de Cooperación y Movimientos Sociales. Y Cristina Coalla, teniente de Alcalde, estará al frente de Medio Ambiente y Turismo.

De este modo, los ediles mencionados suman nuevas áreas de responsabilidad a las que tenían hasta este momento. La concejalía de Chema González Beovidez pasa a estar integrada por Obras, Zona rural, Servicios, Alumbrado, Aguas, Limpieza viaria, Recogida de basuras, Cementerio, Mercados, Parques y Jardines.

La de Marta Pravia Pavón queda conformada también, al igual que en el resto de casos, por las que ya tenía más las nuevas y la integran Servicios Sociales, Sanidad, Hacienda y Patrimonio, Cooperación y Movimientos Sociales.

Turismo y Festejos

Mientras, la concejalía de Diego García Nieto queda conformada por Festejos, Cultura, Educación y Nuevas Tecnologías. La teniente de alcalde Cristina Coalla López integra las áreas de Urbanismo, Medio Ambiente, Turismo, Personal, Infancia y Juventud, Consumo, Comercio, Medios de comunicación, Responsable de compras, Desarrollo local, Empleo y Bienestar animal.

Por último María José Miranda se queda como estaba, a cargo de Igualdad, Memoria histórica, Ferias, Vivienda, Seguridad ciudadana, Participación y Transparencia.

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Esta reestructuración se produce después de que este pasado lunes el alcalde decidiera retirar las competencias a la edil Lorena Álvarez Cabo tras la evolución de la situación que se produjo a partir del altercado de la concejala con la Policía Local, el pasado 6 de junio.