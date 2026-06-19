Grado celebra el fin de curso con fiesta de la espuma, magia y actividades en familia en los centros educativos
Hinchables, espectáculos y visitas al entorno protagonizan el último día lectivo en los colegios
Fiesta de la espuma, actividades lúdicas con agua, espectáculos de magia, visitas por el entorno y jornadas de convivencia para despedir el curso en los centros educativos. A lo largo de toda la mañana de este viernes hubo ambiente festivo en el colegio público Bernardo Gurdiel, con multitud de propuestas de juegos con agua, hinchables y hasta fiesta de la espuma. Lo mismo ocurrió en Virgen del Fresno, donde se celebraron distintas iniciativas para compartir las últimas horas de este año lectivo con muchas risas y diversión y hasta con un espectáculo de magia.
En la Escuela La Mata, se desarrolló un programa de actividades en varios días, todas enmarcadas de las iniciativas de fin de curso. Hubo una de convivencia visitando un parque de tirolinas que hizo las delicias de los más pequeños. También en estas últimas jornadas con las que se cierra el año hubo la celebración de cumpleaños que coincidieron en esta época, salidas a la biblioteca o a conocer la huerta de Manuel Suárez y Primitiva Martínez, cita esta que formó parte de las iniciativas de fin del Proyecto ConCiencia Histórica.
Estas y otras iniciativas de componente lúdico son igualmente parte de la programación general para este curso que termina.
En el Bernardo Gurdiel hubo asimismo estos últimos días de curso distintas propuestas vinculadas al proyecto "Explosionarte", con trabajos artísticos del alumnado que se expusieron en el centro.
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