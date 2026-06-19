Grado homenajea a su karateca Borja Gutiérrez, campeón del mundo universitario en Brasil

El karateca moscón Borja Gutiérrez Marqués puede presumir de seguir ampliando su trayectoria deportiva al proclamarse recientemente Campeón del Mundo Universitario en Brasil, un éxito logrado junto al equipo nacional español dirigido por el seleccionador Iván Leal Reglero. Este logro se suma al Campeonato de España Sénior, el bronce en el Mundial Sub-21 de Italia y el bronce en el Europeo de Polonia. Ahora, además, puede presumir de tener en sus manos un detalle de reconocimiento personalizado para inmortalizar sus triunfos, y además se lo dan en casa.

El alcalde de Grado, José Luis Trabanco, hizo entrega al deportista de un cinturón negro de karate bordado con su nombre, como homenaje a la medalla de oro conseguida en Brasil y para demostrarle el afecto de sus vecinos. El acto tuvo lugar en el marco de una jornada de puertas abiertas de karate, incluida dentro de la programación de las XVII Semanas del Deporte Moscón 2026, una iniciativa que busca promover la práctica deportiva y acercar distintas disciplinas a la ciudadanía.

Con este gesto institucional, el Consistorio quiso poner en valor no solo el resultado deportivo, sino también la trayectoria, el esfuerzo y la constancia de Borja Gutiérrez, que ha llevado el nombre de Grado a la élite del karate universitario internacional.

Formado en el club del maestro Lino Gómez, Borja compagina la alta competición con sus estudios de Psicología, en una etapa vital y deportiva en la que, según ha expresado en varias ocasiones, prioriza la mejora continua más allá de los resultados inmediatos. "Los objetivos son seguir mejorando, trabajando cada día, no sobre resultados solamente, sino más bien de sensaciones, de ir mejorando las sensaciones entrenando y cada vez que peleo", señalaba hace unos meses, cuando recibió el premio al mejor deportista del concejo en 2025.

Ejemplo

Su evolución le ha permitido competir en escenarios de máximo nivel internacional, enfrentándose a rivales de primer orden mundial y acumulando experiencia en campeonatos de Europa y del mundo, y ser de este modo un ejemplo para las nuevas generaciones, como se puso de manifiesto durante el acto en las Semanas del Deporte Moscón.

Las XVII Semanas del Deporte Moscón llenan Grado de actividades desde hace varias jornadas con sesiones de puertas abiertas y exhibiciones hasta el próximo 4 de julio, con la participación de los clubes locales y los cursos deportivos municipales. Un broche de oro a la temporada, en la que el Ayuntamiento invita a los vecinos a participar probando nuevas disciplinas deportivas.

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La presente edición comenzó con la Copa Bronce de patinaje artístico, la participación del Grupo Montañero Moscón en la XXXIX Travesía Naviega, una actividad de Laser Run en el velódromo, una jornada de puertas abiertas en la piragüera del club local de piragüismo o el I Trofeo Moscón de Natación en la piscina municipal. El Gimnasio Lino realizó el jueves un entrenamiento abierto en el polideportivo municipal, momento que se aprovechó para homenajear a Borja Gutiérrez.