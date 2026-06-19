La Mata, en Grado, celebra las fiestas de San Juan con rutas a caballo y en moto, juegos infantiles, verbenas y un broche de oro con fuegos artificiales

La Asociación de Vecinos Santo Dolfo de La Mata, en Grado, celebra las fiestas de San Juan este fin de semana, del 19 al 21 de junio, con un amplio programa de actividades que culminará con los tradicionales fuegos artificiales que cerrarán los festejos en la jornada del reparto del bollo.

Las fiestas dan comienzo en La Mata este viernes con juegos infantiles para los niños socios de la entidad en el prao de la fiesta, donde hay una gran carpa. Será a las 19.00 horas. A las 21.00 horas se abrirá el servicio de bar y habrá una espicha gratuita para los miembros de la asociación, seguida por la primera verbena a cargo de Pepo K-Libre.

Al día siguiente, sábado, empiezan con dos actividades de ocio. Una ruta a caballo y otra de motos que saldrán a las 10.00 horas, ambas incluyen comida para los participantes. Además, en el prao de la fiesta habrá carreras de cintas. Desde las 22.00 horas segunda verbena con la actuación de Grupo D'Cano y el DJ El Pincha de Tu Boda.

Reparto del bollo

El domingo habrá misa solemne en la iglesia parroquial a las 12.30 horas, que incluye una procesión tras el oficio. Después, la fiesta se traslada al prao para una animada sesión vermú en la que harán un homenaje a los socios de mayor edad de la localidad.

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Tras las comidas familiares y de amigos la actividad regresa a las 19.30 horas con el inicio del reparto del bollo, al que seguirá la última verbena a partir de las 21.00 horas. El cierre musical lo ponen Grupo Ideas y Grupo Madastur. A medianoche, la pirotecnia "La Inundación" de Grado pondrá el broche de oro festivo con una sesión de fuegos artificiales.