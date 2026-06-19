Regi García se va del colegio y la echarán de menos: los alumnos despiden a una de las cuidadoras más queridas del Virgen del Fresno de Grado
Los escolares le muestran su cariño con un pequeño acto el día de fin de curso, ya que se jubila
Regina García, "Regi", se jubila y este viernes puso el punto y final a su labor en el colegio Virgen del Fresno, en Grado. Ha trabajado en el equipo de cuidadoras del comedor, de los patios o del transporte del centro educativo a lo largo de años, ganándose el cariño de los niños y niñas y de toda la comunidad educativa. Se lo demostraron en el último día de clase, haciéndole un pasillo para que pasara por él y con momentos especialmente emotivos, como cuando de manera espontánea muchos pequeños la han abrazado.
Ha visto llegar e irse del colegio a varias promociones del centro y ahora le toca a ella comenzar una nueva etapa, aunque la echarán de menos en el colegio, como coinciden padres y madres, profesores y escolares.
Si había que disfrazarse para una actividad del centro, ahí estaba Regi, si había que consolar a un pequeño en el patio, también, si había que hacer del comedor un espacio acogedor para los que llegaban nuevos, igual.
Deja huella, un recuerdo "inolvidable" y comienza una nueva etapa para disfrutar de una nieta preciosa y de Sobreveiga, en Grado, donde pasa gran parte del verano y épocas de buen tiempo con la compañía de familia y amigos.
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