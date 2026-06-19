Regi García se va del colegio y la echarán de menos: los alumnos despiden a una de las cuidadoras más queridas del Virgen del Fresno de Grado

Regina García, "Regi", se jubila y este viernes puso el punto y final a su labor en el colegio Virgen del Fresno, en Grado. Ha trabajado en el equipo de cuidadoras del comedor, de los patios o del transporte del centro educativo a lo largo de años, ganándose el cariño de los niños y niñas y de toda la comunidad educativa. Se lo demostraron en el último día de clase, haciéndole un pasillo para que pasara por él y con momentos especialmente emotivos, como cuando de manera espontánea muchos pequeños la han abrazado.

Ha visto llegar e irse del colegio a varias promociones del centro y ahora le toca a ella comenzar una nueva etapa, aunque la echarán de menos en el colegio, como coinciden padres y madres, profesores y escolares.

Si había que disfrazarse para una actividad del centro, ahí estaba Regi, si había que consolar a un pequeño en el patio, también, si había que hacer del comedor un espacio acogedor para los que llegaban nuevos, igual.

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