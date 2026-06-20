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La futbolista de Grado Paula Redruello, convocada por la selección española sub-19 para la fase final del Campeonato de Europa

Centrocampista que se inició en el Mosconia y militó en el Sporting, es actualmente jugadora del Dépor

Paula Redruello, en una imagen de archivo.

Paula Redruello, en una imagen de archivo. / D. C.

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Paula Tamargo

Paula Tamargo

Grado

La futbolista de Grado Paula Redruello Fernández, "Redru", jugadora del Deportivo ABANCA de La Coruña, ha sido convocada por la selección española sub-19 para disputar la fase final del Campeonato de Europa Femenino Sub-19 de la UEFA. Redruello, que comenzó de niña en el Mosconia y fue también jugadora del Sporting, ha participado ya en una concentración de preparación en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

En el Grupo B junto a Austria, Suiza e Islandia, el primer partido en el calendario es el previsto para 28 de junio (Suiza – España, en el estadio Asim Ferhatović Hase), seguido de los fijados para el 1 de julio (España – Islandia, en el Centro de Entrenamiento de la Federación de Bosnia y Herzegovina) y para el 4 de julio (España – Austria, en el estadio Bilino Polje).

Noticias relacionadas y más

Paula Redruello es una destacada figura del fútbol femenino, centrocampista asturiana nacida en 2007, que recientemente renovó su contrato con el Deportivo ABANCA, hasta 2028, con opción de ampliación, según destaca el club.

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