Grado a la carrera: la I Milla Urbana llena de jóvenes atletas el centro de la villa moscona

Éxito de participación y público de la I Milla Urbana de Grado, que se celebró en el centro de la villa en el marco de las Semanas del Deporte Moscón, que se desarrollan con actividades de muy diversas disciplinas en el municipio. La carreras de esta cita de sábado tuvieron lugar en el entorno de la plaza General Ponte, de la calle Manuel Pedregal y del parque de Abajo.

La actividad estuvo organizada por el Ayuntamiento de Grado junto a la Escuela Multideporte de Corvera, que integra también a atletas moscones.

Las Semanas del Deporte Moscón se desarrollan en la villa desde el pasado 13 de junio. Este domingo, 21 de junio, el polideportivo municipal acoge el cierre de las Jornadas de Alto Rendimiento que organiza Gradohockey.

La I Milla Urbana de Grado, en imágenes / A. V.

Y este lunes 22 abre la piscina municipal, que tendrá un horario de 12.30 a 20.30 horas hasta septiembre. También esta prevista, a las 20.00 horas, una muestra de la Escuela de Movimiento Saludable, en el polideportivo.

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Hasta el próximo 4 de julio hay actividades de diversas disciplinas. En esa fecha, el cierre de la XVII Semanas del Deporte Moscón lo pone el Pilier Rugby Club con una jornada de puertas abiertas en el campo municipal, desde las 11.00 horas.