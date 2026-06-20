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Jubilación a lo grande: la profesora Carmen Varela se lleva una tremenda ovación de los alumnos del Virgen del Fresno de Grado en el último día de clase

Más de cinco minutos de aplausos, abrazos y lágrimas en la despedida a la docente, que agradece el homenaje, "precioso, el mejor"

Ovación a la profesora de matemáticas Carmen Varela, que se jubila en el Virgen del Fresno de Grado

Ovación a la profesora de matemáticas Carmen Varela, que se jubila en el Virgen del Fresno de Grado

Vídeo: David Lazcano

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Paula Tamargo

Paula Tamargo

Grado

Emoción incontenible en el fin de curso del colegio Virgen del Fresno, de Grado, donde cientos alumnos homenajearon a Carmen Varela, profesora del centro que se jubila. No lo hará hasta el próximo agosto oficialmente, pero ya no estará dando clase cuando los escolares regresen a las aulas en septiembre, así que quisieron darle una despedida a lo grande. Por sorpresa, los estudiantes la esperaban en el pasillo y en la zona de patio para que pasara entre ellos, que la ovacionaron de un modo que no dejó lugar a dudas del cariño y la huella que deja entre toda la comunidad educativa.

"La verdad es que sí, que fue muy emocionante, son muchos años y, como digo yo, el colegio ya es mi segunda casa. No lo imaginaba y ha sido un homenaje precioso", señaló la docente a LA NUEVA ESPAÑA. En el colegio moscón ha estado 21 años de una trayectoria más amplia que comenzó en el curso 1984-1985 y que la llevó por distintos centros de otros municipios de Asturias, como Tapia de Casariego, Candás, Oviedo o Tineo, entre otros.

En el concejo tinetense fue donde conoció trabajando a la también docente Paraíso Álvarez, directora del Virgen del Fresno, con la que ayer se fundió en un gran abrazo, al igual que otras profesoras y miembros de la directiva actual del colegio, donde Carmen Varela ha llevado la secretaría. "No me esperaba esto ni por lo más remoto.

Además que no estuvieran solo los alumnos con los que estás en contacto directo, sino toda la comunidad educativa, pues bueno, maravilloso, lo mejor", indicó Varela, aún emocionada y muy agradecida con este homenaje tras su paso por un centro en el que comenzó en Infantil y después pasó a Primaria.

La emocionante despedida a Carmen Varela, que se jubila en el colegio Virgen del Fresno de Grado

La emocionante despedida a Carmen Varela, que se jubila en el colegio Virgen del Fresno de Grado

En esta última etapa ha sido profesora de Matemáticas, "de las muy buenas", según destacaron algunos padres. "Llevo un montón de años con las mates, intentando que les gusten. Parece que siempre es una materia que puede resultar más áridas, y yo intento buscarles un poco la parte lúdica, hacerles acertijos, que vean que las matemáticas no son solamente son hacer operaciones, y sobre todo, lo que yo les digo que hay que pensar. Entonces, bueno, si al final conseguí que a algunos les gusten eso es bueno", indicó Varela.

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Tiene sentimientos "encontrados" al dejar la que ha sido su profesión y vocación durante tantas décadas. Visitará el colegio por supuesto alguna vez, pero empieza una nueva etapa, con más tiempo para sí misma, y para disfrutar de sus tres nietos, que viven en Oviedo. No ha podido tener una despedida mejor que la que este viernes le dieron en el Virgen del Fresno.

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