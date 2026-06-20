San Xuan promete en Grado, con enrame, danza prima, música tradicional y hoguera en el parque de Arriba

San Xuan promete en Grado, que cuenta con un amplio programa de actividades para disfrutar de este próximo 23 de junio. Las actividades comenzarán a las 19.00 horas y se prolongarán hasta después de la medianoche, cuando se prenda la hoguera. El cartel promocional de este año es obra de "Galletasconagua Ilustración", firma de la moscona Gema Paredes.

El programa en la villa comienza a las 19.00 horas con el "Enrame ya Danza Prima" en la fuente de la Casa Cultura. Media hora después la actividad se traslada a la Fuente de Abajo, en la plaza Álvaro González, donde habrá también enrame y danza prima. Ya a partir de las 21.30 horas está previsto el desfile de fuego y personajes mitológicos que partirá de la plaza General Ponte en dirección a El Frontón, en el parque de Arriba.

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A las 22.00 horas está previsto el espectáculo "Cantos de Fuego" en El Frontón y desde las 22.30 la actuación de la bandina tradicional Conceyu Grau. A las 23.00 se desarrollará el "Taller de Baille ya Música", con Nel Villanueva, en el parque de Arriba. Y a las doce de la noche se encenderá hoguera y se bailará en torno a ella la Danza de San Xuan.