El Trail Villandás de Salceo, 71 corredores y victoria absoluta para Iván Granda Ruiz, del Club de Montaña Camín Real

Un total de 71 corredores participaron este sábado en el Trail Villandás de Salceo. En categoría masculina ganó Iván Granda Ruiz, del Club de Montaña Camín Real, seguido de Juan Tenorio Ruperez, del Grupo de Montaña Friera, y de Marcos García Villa, del Clun Avientu.

En la femenina, el primer puesto fue para Silvia García Busto, de Deportes ML Black, el segundo para Elisa García Rodríguez, de Senda Norte, y el tercero para Laura Fernández Alonso.

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El podio masculino, con el concejal Chema Beovidez. / T. V.

La Asociación de Vecinos Cultural y Recreativa San Esteban, de Villandás (Grado), organizó esta cita que en esta edición ha contado con un circuito renovado, de 14 kilómetros que casi en su totalidad discurrió por zona de monte puro.