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El Trail Villandás de Salceo, 71 corredores y victoria absoluta para Iván Granda Ruiz, del Club de Montaña Camín Real

En categoría femenina, el primer puesto de la prueba de Grado fue para Silvia García Busto, de Deportes ML Black

Un momento de la salida.

Un momento de la salida. / T. V.

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Paula Tamargo

Paula Tamargo

Grado

Un total de 71 corredores participaron este sábado en el Trail Villandás de Salceo. En categoría masculina ganó Iván Granda Ruiz, del Club de Montaña Camín Real, seguido de Juan Tenorio Ruperez, del Grupo de Montaña Friera, y de Marcos García Villa, del Clun Avientu.

En la femenina, el primer puesto fue para Silvia García Busto, de Deportes ML Black, el segundo para Elisa García Rodríguez, de Senda Norte, y el tercero para Laura Fernández Alonso.

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El podio femenino, con el edil Chema González. / T. V.

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