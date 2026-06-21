El Belén de Grado en Parque Principado se expondrá en la villa moscona tras adquirirlo el Ayuntamiento

El Belén que estas pasadas navidades estuvo dedicado a Grado en Parque Principado es ya propiedad municipal. La idea del gobierno local es que se exponga de manera temporal la próxima Navidad en la villa y que posteriormente se habilite un lugar específico para su exhibición permanente.

"La adquisición de esta maqueta tuvo como objetivo poner a disposición de todos los ciudadanos del concejo una obra de gran calidad, realizada por la Asociación de Belenistas de Gijón", explican los responsables municipales.

Se trata de un conjunto de reproducciones de los edificios más emblemáticos de Grado, realizadas con gran mimo y que, reunidas, dan además fe del gran patrimonio y puntos para visitar con los que cuenta la capital del concejo.

Las piezas recrean palacios, capillas, fuentes, casonas o elementos de interés, como el quiosco de la música, en una estampa de ambiente navideño en la que no falta el mercado tradicional, seña de identidad local donde las haya.

Ocho meses en realizar el trabajo

La Asociación Belenista de Gijón invirtió unos ocho meses en realizar un trabajo en el que no faltan la reproducción del Ayuntamiento, de la Capilla de los Dolores, la Casa de los Arcos, el Palacio Miranda-Valdecarzana, las fuentes de la villa, el palomar de la zona de El Casal y, hasta una casa indiana, en este caso El Calabión.

Aparecen también casas como la de Tejeiro, la de los Fernández-Miranda, ambas en la plaza General Ponte y se ve también a La Muyerina entre otros muchos detalles que convierten el belén en algo único.