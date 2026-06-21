Grado consigue elevar la subvención para la obra de ampliación del museo del centro de la villa hasta los 575.300 euros

El Ayuntamiento de Grado logra doblar la financiación de los fondos que vienen para el proyecto de ampliación de la sede Fontela del Museo Etnográfico. Hace aproximadamente un año, en agosto de 2025, el alcalde, José Luis Trabanco, firmaba con la vicepresidenta del Principado y consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, Gimena Llamedo, un acuerdo por el que esta obra obtenía 225.000 euros de apoyo. Ahora esa suma se va a incrementar a más del doble, puesto que la Administración autonómica puede conceder hasta 575.300 euros, lo que cubre la práctica totalidad de la actuación.

Este asunto es uno de los que van al pleno de este lunes en Grado, para dar luz verde a la adenda al convenio de colaboración que define los términos del acuerdo entre la Administración local y la autonómica. Estos fondos proceden del Plan Territorial de Sostenibilidad Turística en Destino del Principado, que se nutre a su vez de fondos europeos Next Generation.

La obra para la ampliación de la sede museística que se encuentra en el centro de la villa está muy avanzada. Se trata de un edificio muy cercano a finalizarse y que se ha realizado a partir de tres antiguas casas de servicio del palacio Fontela, que estaban en situación ruinosa. El proyecto es un diseño del arquitecto Abel Alonso, que recrece las construcciones para dotarlas de más metros cuadrados en altura y convertirlas en un espacio único.

El palacio Fontela, solo para "Villa ya Mercáu"

El Museo Etnográfico y de Historia de Grado tiene actualmente tres sedes: la del "Llagar de sidra", en el palacio Miranda-Valdecarzana, la de La Cardosa, que acoge una muestra de cultura tradicional y una colección de la Guerra Civil, y la denominada "Villa ya mercáu", en el palacio Fontela, en la calle Eduardo Sierra, donde se desarrolla la actual actuación de ampliación. Tal y como avanzó el regidor a LA NUEVA ESPAÑA en una entrevista publicada el pasado 7 de junio, la idea es que en esta ampliación museística puedan mostrarse las colecciones de cámaras fotográficas antiguas y de acordeones, y tal vez alguna nueva.

"De este modo, la sede actual de Fontela quedará dedicada exclusivamente a la muestra Villa ya Mercáu, que necesita más espacio. Con el local del antiguo Trastévere para Museo del Traxe y la recuperación del edificio de la pescadería para una colección etnográfica, quedaría todo más o menos dispuesto", explicaba el Alcalde en relación a cómo se concentrarán en esta zona de la calle Eduardo Sierra la mayor parte de los edificios expositivos del centro de la villa.

Hay además que tener en cuenta que también en este lugar está la pequeña capilla del palacio Fontela, donde quiere ubicarse una muestra del "tesorillo" de monedas romanas de Berció que está en el Museo Arqueológico de Asturias. Por otro lado, en el entorno quedará también libre en el futuro el edificio de los juzgados, cuando estén hechos los nuevos en la zona del campo de fútbol.

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Aunque aún queda tiempo, el edificio de los actuales juzgados es de propiedad municipal, con lo que ahí quedará también un espacio susceptible de un uso público relacionado con el ámbito turístico, si bien nada está definido y lo único cierto es que el edificio quedará libre en el futuro.