Pantalla gigante en La Mata (Grado) para ver el partido de la selección española contra Arabia Saudí: "Ven a ver a La Roja"
La localidad moscona está en fiestas y anima a acudir para ver el choque al aire libre y en compañía
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Pantalla gigante en La Mata (Grado) para ver esta tarde el partido de la selección española contra Arabia Saudí. La cita es a las 18.00 horas y en la localidad moscona, que está celebrando las fiestas de San Juan invitan a acudir para disfrutar en compañía y al aire libre del encuentro.
"Ven a ver La Roja", animan desde la Asociación de Vecinos Santo Dolfo, organizadora de unas fiestas que cada año se superan y que cuentan con una gran participación de toda la comunidad local.
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