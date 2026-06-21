Pantalla gigante en La Mata (Grado) para ver el partido de la selección española contra Arabia Saudí: "Ven a ver a La Roja"

Pantalla gigante en La Mata (Grado) para ver esta tarde el partido de la selección española contra Arabia Saudí. La cita es a las 18.00 horas y en la localidad moscona, que está celebrando las fiestas de San Juan invitan a acudir para disfrutar en compañía y al aire libre del encuentro.

"Ven a ver La Roja", animan desde la Asociación de Vecinos Santo Dolfo, organizadora de unas fiestas que cada año se superan y que cuentan con una gran participación de toda la comunidad local.