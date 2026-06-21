Ruta a caballo y comida para doscientos en La Mata, que celebra San Juan reuniendo a sus vecinos y homenajea a los de más edad

La Mata vive sus tradicionales fiestas de San Juan por todo lo alto y con gran éxito de participación. Este sábado hubo una ruta a caballo, otra de motos y, entre otras actividades, comida para doscientas personas en el prao de la fiesta. La noche estuvo reservada a la verbena, con la actuación de Grupo D'Cano y el DJ El Pincha de Tu Boda.

Este domingo, la misa solemne en la iglesia parroquial a las 12.30 horas y la procesión protagonizan la mañana. Seguirá la sesión vermú y un homenaje a los socios de mayor edad de la localidad, en unas celebraciones que organiza la Asociación de Vecinos Santo Dolfo.

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Por la tarde, reparto del bollo y última verbena, con Grupo Ideas y Grupo Madastur, ponen el broche a unas fiestas que se cierran con fuegos artificiales.