La delegación de la Cámara de Comercio de Oviedo en Grado atiende más de 50 servicios en su primer mes de actividad. "Ha sido un arranque muy bueno"

La delegación (antena) de la Cámara de Comercio de Oviedo para la comarca del Camín Real de La Mesa, con sede en Grado, ha tenido un estupendo arranque en su primer mes de actividad prestando servicios de asesoramiento y formación a las empresas y emprendedores de Grado, Belmonte de Miranda, Candamo, Las Regueras, Proaza, Somiedo y Teverga. Ha realizado más de 50 servicios, con un perfil en el que predominan los hombres sobre las mujeres y con una media de edad de los consultantes de 30 a 45 años.

"Ha sido un arranque muy bueno", celebra Sonia Fernández, directora del Área de Asesoramiento y Emprendimiento de la Cámara, quien se reunió hace unos días con la responsable de la antena, Marián González, para hacer balance del primer mes de actividad de la delegación en el centro municipal de empresas de La Cardosa.

González explica que desde la puesta en marcha de la delegación a principios del pasado mayo, ha realizado más de 50 servicios para atender las demandas de las empresas de la comarca, entre las que destaca las vinculadas con el comercio, sobre todo relacionadas con la actividad de la villa moscona; las de turismo activo, hostelería, constructoras, industria agroalimentaria y autónomos profesionales de albañilería, electricidad o veterinaria. "Es muy diverso,depende del concejo y su idiosincrasia", añade.

Entre los perfiles de los emprendedores destacan los hombres. En ese sentido, ambas responsables animan a las mujeres de la comarca a animarse a emprender en una zona con "nuevas oportunidades y con sectores nuevos que están emergiendo, como es el caso de la industria del cine en Somiedo", puntualiza Fernández. Asimismo el rango de edad de las personas que han acudido a la antena se sitúa entre los 30 y los 45 años.

Marián González y Sonia Fernández, en plena reunión en la oficina de la delegación del Camín Real de la Mesa de la Cámara de Comercio de Oviedo. / Sara Arias

La responsable de la delegación del Camín Real de la Mesa pone de relevancia que muchos de estos empresarios con nuevos proyectos o personas con interés en desarrollar un negocio en estos concejos repiten con más consultas y mucho interés. "Yo también les pongo deberes", reconoce. Por ejemplo, con los planes de viabilidad empresarial, un documento "fundamental" para sentar las bases de la empresa.

Planes de viabilidad

En la delegación realizan asesoramiento empresarial, ayudan a consolidar empresas, ofrecen formación y son el Punto de Atención al Emprendedor (PAE), donde elaboran los planes de viabilidad y tramitan subvenciones, entre otros. Ha notado también que los empresarios de la comarca "no tenían suficiente atención, se sienten más arropados y acompañados", indica Fernández.

Es precisamente, incide, uno de los objetivos que persigue la delegación cameral en la comarca, estar más cerca del sector empresarial de las zonas rurales para que no tengan que acudir a Oviedo a hacer trámites o recibir formación o asesoramiento. Una labor que se extiende también a los ayuntamientos en busca de redes de colaboración. También tienen servicios para los sectores de población con más dificultades para acceder al mercado laboral con los programas "Talento Joven" o "+45".

Noticias relacionadas

El primer mes de la delegación de la Cámara de Comercio de Oviedo en la comarca del Camín Real de la Mesa ha sido muy exitoso y sus responsables confían en que sea una tendencia creciente que permita el desarrollo y consolidación de las empresas y emprendedores de estos concejos, con una singular variedad de sectores de negocio que abre puertas al futuro.