Fallece Toni Fernández, el último de "Los Archiduques", el famoso grupo musical fundado en Grado en la década de los años sesenta

Fallece Toni Fernández, el último de "Los Archiduques", el famoso grupo musical fundado en Grado en los años sesenta del pasado siglo y cuya fama traspasó fronteras, cosechando un gran éxito que los llevó por toda España.

El fallecido se encontraba este domingo con su familia en las fiestas de la localidad moscona de La Mata, cuando se produjo la muerte, según informan testigos de lo sucedido, que destacaron que ni los primeros auxilios practicados por sanitarios que allí se encontraban ni los profesionales de la ambulancia y la UVI móvil desplazada pudieron hacer nada por salvarle la vida.

Toni Fernández, guitarra solista de la formación, que triunfó en toda España, fue fundador de "Los Archiduques", junto a Claudio Menéndez de la Riera, también guitarra, Tito Rey, que tocaba el bajo, Joaquín Huerta ,“Tuquinos”, a la batería, Pedro Suárez como cantante, Juan José Menéndez, "Juanín El Salute”, en los teclados. Ellos los pusieron en marcha en 1963, aunque el grupo que tuvo distintos integrantes a lo largo del tiempo, entre ellos Tino Casal.

“Los Archiduques” dieron innumerables conciertos por todo el país, también fuera de España, como su actuación en 1964 en París, de donde el grupo regresó con varias canciones compuestas que más tarde grabaron con la productora Columbia en Madrid, dando forma a su primer disco. El single más conocido es "Lamento de Gaitas", que llegó a estar más de tres meses en el top tres de "Los 40 Principales"

Además de su actividad musical, la banda fundó un complejo hostelero en Grado, "La Panera", que hoy funciona como centro de infancia y juventud en el parque de Arriba.

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En enero de 2013, el Ayuntamiento de Grado inauguró la calle que lleva el nombre de "Los Archiduques", en la zona de El Palmeral, con motivo del 50 aniversario del grupo. Acudieron a aquel acto Juan Salute, que fallecería pocas semanas después, y Claudio Menéndez de la Riera, fallecido en enero de 2022. Con Toni Fernández desparece la memoria viva de "Los Archiduques", un conjunto que marcó una época y que llevó el nombre de Grado a lo más alto del panorama musical.