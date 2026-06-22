El gobierno municipal ya "pasó página" tras la crisis de la concejala de IU de Grado y "sigue trabajando con normalidad"

El gobierno municipal de Grado sigue trabajando con normalidad, centrado en la gestión de las necesidades del concejo, afirma el regidor, José Luis Trabanco González. Y «pasa página» tras la crisis que condujo a la retirada de competencias a la concejala de Izquierda Unida (IU), Lorena Álvarez Cabo.

Las que estaban a su cargo, es decir, las áreas de Deporte, Turismo, Cooperación, Movimientos Sociales, Mercados, Festejos y Medio Ambiente, las ha repartido el regidor entre cuatro de sus concejales. El Alcalde asume Deportes, mientras Chema González Beovidez se ocupará del ámbito de Mercados, y Diego García Nieto de las competencias de Festejos.

Por su parte, Marta Pravia Pavón se hace cargo de los ámbitos de Cooperación y Movimientos Sociales. Y Cristina Coalla López, teniente de Alcalde, se pone al frente de las competencias de Medio Ambiente y Turismo.

El Ayuntamiento de Grado celebró este lunes Pleno con asuntos de interés sobre la mesa, como la adenda al convenio que permitirá contar con 350.000 euros más para la ampliación de la sede museística del palacio Fontela, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA. El gobierno local ha logrado que el Principado conceda fondos extra para esta actuación, dotada inicalmente con 225.000 euros y que ahora contará con 575.300 euros.

Hace casi un año, en agosto de 2025, el Alcalde firmaba con la vicepresidenta y consejera de Presidencia, Gimena Llamedo, un acuerdo por el que esta obra obtenía 225.000 euros de apoyo autonómico mediante un convenio de colaboración. Ahora esa suma se va a incrementar a más del doble, puesto que la Administración autonómica concederá hasta 575.300 euros, lo que cubre la práctica totalidad de la actuación.

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Estos fondos proceden del Plan Territorial de Sostenibilidad Turística en Destino del Principado, que se nutre a su vez de fondos europeos Next Generation.