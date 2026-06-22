Nuevo reto solidario de "Rober contra el cáncer" en el Camino del Salvador: de León a Oviedo en 24 horas para recaudar fondos que apoyen la investigación

Nuevo reto solidario del Camino del Salvador, memorial Manuel Barros, en el marco de la iniciativa Rober contra el cáncer. Lo afrontará los próximos 3 y 4 de julio el ultrafondista Nicolás de las Heras, que intentará cubrir 125 kilómetros entre León y Oviedo en 24 horas.

Con estos retos se recaudan fondos para dotar económicamente becas de investigación para la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM). Desde que Roberto González, fallecido el 1 de mayo de 2023, fundara Rober contra el cáncer, se han donado ya los fondos necesarios para dotar a más de cinco becas.

Un grupo de personas han seguido con legado de Roberto González, indica Nicolás de las Heras, figura fundamental en este proyecto que trabaja de manera incansable para recaudar fondos y donar el cien por ciento de lo que logra reunir a estas becas de investigación.

Para hacer posible la colaboración de las personas que deseen aportar su apoyo a esta causa solidaria hay varias opciones, entre ellas inscribirse para hacer el reto o una etapa, hacer una donación o participar a través del dorsal 0, o adquirir una de las camisetas con las que también se financia la iniciativa.

Se puede acceder a través de la página web "El Camino de Rober" (elcaminoderober.org), donde se explica el proyecto y un botón permite entrar a la zona de inscripciones, o apuntarse y colaborar a través del siguiente enlace: https://share.google/IXNTxkzvdbHtGSLwb

También es posible realizar directamente una donación a la Sociedad Española de Oncología Médica (https://seom.org/conocenos/colaborar).

Ya está abierta la inscripción para participar en el reto solidario Camino del Salvador 2026. La salida se producirá desde la Catedral de León, el viernes día 3 a las 20.00 horas, y la llegada a la Catedral de Oviedo está prevista sobre las 19.35 horas del sábado día 4.