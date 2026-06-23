La atleta moscona Estefanía Fernández conquista los Picos de Europa: "Hacer podio en la Travesera es un sueño cumplido"

La última edición de la Travesera Integral Picos de Europa tuvo acento de Grado. La moscona Estefanía Fernández Menéndez, de 31 años, se alzó con el bronce femenino de esta durísima carrera de montaña, en la que fue la primera española en cruzar la meta, tras la ganadora Chloe Laisne (Francia) y Sonja Kinna (Austria), que fue segunda. Tras unos días de descanso, echa la vista atrás y recuerda la gesta de recorrer 74 kilómetros por los altos y valles de los Picos. "Llegué muy justa de fuerzas, abracé a mis padres, toqué el cencerro y me fui directa a recuperar. Tenía el cuerpo al límite y necesitaba comer, beber y descansar", comenta.

Fernández empezó a correr allá por 2020. "Empecé e iba a dar la vuelta a La Mata con Estefanía González Álvarez, "Fani del Piccolo", que me animó mucho al principio. Al final, dejé de fumar y empecé a correr por el monte", rememora. Por aquel entonces, ni se imaginaba en una carrera y mucho menos en una cita deportiva del nivel de exigencia de la Travesera, con la mitad del circuito en plena noche.

Desde que se inició no ha parado de dar zancadas, superándose en cada prueba en la que participa Así llegó 2023 y su primera Travesera, que hizo en 17 horas. Fueron dos más que el tiempo que registró en la edición de este año con 15 horas, 16 minutos y 8 segundos en el marcador. "La carrera comenzó de noche, cálida y estrellada", subraya

Tramo nocturno

Llevó bien todas las horas de la noche y amaneció en Jou Santo. Con la llegada del día comenzó a apretar el calor. "Llegué donde siempre hay un gaitero tocando y se te ponen los pelos de punta. Fue emocionante mirar atrás y ver el Urriellu", comenta Fernández, que es enfermera de quirófano en el Hospital de Jove (Gijón). Ahí comenzó el descenso hacia la vega de Sotres, un tramo que se le hizo "muy largo". "Iba siempre viendo la pista, pero nunca llegaba", señala la atleta.

En la primera asistencia para cambiar la mochila y comer estaba su novio, Juan Tenorio, que le dio ánimos para continuar. También su amiga y compañera Lidia de Gracia le dio muchas fuerzas tras pasar por Collado Valdominguero, donde se produjeron varios rescates por las altas temperaturas. El tramo final lo hizo "justa y cansada" pero encontrar a sus padres en el Jitu Escarandi fue el último empujón que necesitaba.

"La llegada a Arenas de Cabrales fue con muchísimo calor, pero con una sensación térmica muy superior, y luego hubo dos kilómetros de asfalto. Ahí me animó mucho un señor que se llama Pachi y que asiste desde hace 14 años". Atravesó la línea de meta en tercera posición, siendo la primera española en terminar. No es la gran primera carrera de Fernández, pero sí quizá la más especial, ya que desde que la hizo por primera vez "fue un sueño lograr algún día un podio y se ha cumplido".

Nuevos retos

Ya ha estado, entre otras, en la Grantranscanarias Classic, de más de 130 kilómetros, las maratones de Nueva York, Valencia, Boston o París, donde corrió en el marco de las actividades deportivas que organizaron los Juegos Olímpicos a lo largo de 2024. Este próximo verano tiene el Campeonato de España de Línea, que acogerá El Entrego, y quizás, el Campeonato de Asturias de Ultra en Quirós. "También tengo pensado ir a una de Pirineos y el objetivo grande que tengo, aunque es para dentro de dos años, es participar en Tor des Géants, en Italia, con 330 kilómetros", resalta.

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Tras unos días de merecido descanso después de La Travesera, la atleta moscona volverá a las sesiones dobles de entrenamiento antes y después del turno hospitalario y con la certeza de que este verano habrá muchas renuncias para participar en las carreras que tiene prevista: "Habrá muchas cosas que me voy a perder", dice convencida. Lo hace feliz y con la ilusión de seguir acumulando victorias en las carreras de montaña, maratones internacionales y pruebas de atletismo urbano en las que participa. Siempre con su Grado en el corazón.