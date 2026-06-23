Mujeres por Grado enrama la fuente del patio del palacio Miranda-Valdecarzana para celebrar San Juan

Mujeres por Grado, asociación moscona siempre presente para ayudar y participar en actividades que se desarrollan en el municipio, no falla a su cita con el enrame con motivo de la festividad de San Juan. Este martes por la mañana el grupo preparaba ya en el palacio Miranda-Valdecarzana la decoración para la fuente del patio de este emblemático edificio que es sede de la Casa de Cultura.

Esta tarde, desde las 19.00 horas, se bailará la danza prima en este lugar, una propuesta en el marco del programa del Ayuntamiento de Grado. Media hora después se hará lo mismo en la Fuente de Abajo, en la plaza Álvaro González, frente a Las Palmeras, que también estará decorada para la ocasión.

Personajes mitológicos

Más tarde, a partir de las 21.30 horas hay programado un desfile de fuego y personajes mitológicos que partirá de la plaza General Ponte en dirección a El Frontón (parque de Arriba).

A las 22.00 horas se celebrará el espectáculo "Cantos de Fuego" en El Frontón y desde las 22.30 se podrá disfrutar de la actuación de la bandina tradicional Conceyu Grau. A las 23.00 hay un "Taller de Baille ya Música", con Nel Villanueva, en el parque de Arriba. Y a las doce de la noche se encenderá hoguera y se bailará en torno a ella la Danza de San Xuan.