Asturias impulsa la vinculación de los jóvenes con los Caminos de Santiago a través de una jornada de análisis y debate en Grado

"La juventud y los Caminos asturianos" es el título de la jornada que este próximo sábado 27 reunirá en la Casa de Cultura de Grado a jóvenes, profesores de instituto, técnicos de juventud, asociaciones y hospitaleros para crear un espacio de reflexión en el que analizar, debatir y promover acciones y actividades para que los jóvenes tengan un mayor conocimiento, acercamiento y vinculación a los valores jacobeos.

"Asturias es Camino y tanto por el norte como por su interior, los Caminos de Santiago llevan siglos marcando nuestra cultura, los peregrinos pasan, aportan y reciben nuestra acogida, ¡qué mejor que los jóvenes sean sus valedores, defensores y divulgadores!", explica José Manuel Arias Guillán, presidente de la Asociación Amigos del Camino de Grado, organizadora de la cita junto con la Federación de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago del Principado de Asturias.

La jornada comenzará a las 10.30 horas con la recepción de los asistentes, a la que seguirá la presentación del informe "La juventud asturiana y el Camino de Santiago" realizado por la Fundación Sargantana Social sobre las costumbres vinculadas al Camino en Asturias. Después, se abrirá un debate sobre las fortalezas y debilidades de la promoción, difusión, disfrute y valores del Camino entre los jóvenes asturianos.

Tras un breve descanso, retomarán la jornada con la mesa redonda "Oportunidades del Camino para los jóvenes" del que se realizará un informe. A las 13.30 horas, habrá una comida de hermandad y a las 16.30 horas retoman las actividades en la Casa de Cultura con el taller creativo "Plan de Acción", en el que los participantes aportarán reflexiones sobre actuaciones, objetivos y líneas de acción.

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Se trata de una actividad que será tutorizada y de la que saldrá un informe de conclusiones que se dará a conocer a las asociaciones jacobeas y representantes de la consejería de Cultura del Principado de Asturias a las 18.00 horas. Será el acto con el que se cierre la jornada.