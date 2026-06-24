"Hazte socio, son tus fiestas": la Hermandad de Santiago y Santa Ana llama a colaborar con las celebraciones de Grado

"Hazte socio, son tus fiestas". Es el lema con el que la Hermandad de Santiago y Santa Ana ha iniciado una campaña para lograr que haya nuevos asociados. La entidad, una de las más emblemáticas del municipio puesto que organiza las grandes celebraciones mosconas, solicita así el apoyo de los vecinos para contribuir con un colectivo que está ya inmerso en la organización de la gran cita de este verano en Grado.

Ser socio cuesta 20 euros al año en el caso de los adultos y da derecho a acceso gratuito al baile de la Hermandad, al bollo y botella de vino el día de Santa Ana. También a un ejemplar del portfolio de las fiestas por solo un euro.

Ser socio infantil tiene un coste de 10 euros y con el carné se puede acceder a los hinchables del día de Santanina y tener el bollín preñao con agua o refresco. Para inscribir a los más pequeños de la casa hay de plazo hasta el 10 de julio.

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En ambos casos, para inscribirse se puede pasar por la sede de la Hermandad de Santiago y Santa Ana, en Cimadevilla, el jueves y el viernes, de 19.00 a 20.30 horas. También es posible hacerse socios los domingos, cuando los responsables de la entidad estarán en la calle Manuel Pedregal, de 12.00 a 14.00 horas.