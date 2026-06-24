Noche mágica de baile y fuego en Grado, que celebró San Juan, con música de gaitas y danza prima en torno a la hoguera
La celebración congregó a numerosos vecinos en el parque de Arriba
La música y el baile tradicional protagonizaron la celebración de San Juan en Grado, con una hoguera en el parque de Arriba que congregó a numerosos vecinos, quienes echaron al fuego sus cosas que dejar atrás, escritas en papeles, para que desapareciesen en esta noche mágica de principios de verano.
La celebración comenzó con el enrame de fuentes a cargo de la Asociación Mujeres por Grado al que siguió un desfile de fuego y personajes mitológicos que recorrió el casco histórico de la villa moscona. En el parque, los vecinos disfrutaron del espectáculo "Cantos de Fuego" y la actuación de la bandina tradicional "Conceyu Grau". También hubo un taller de baile tradicional con las pandereteras de "Muyeres por Grado" y Nel Villanueva.
En torno a la medianoche, los moscones comenzaron a llenar las inmediaciones de la hoguera, donde culminaron la celebración de San Juan con el baile de la Danza Prima alrededor del fuego.
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