Grado regala gafas de sol para el eclipse del 12 de agosto y se reparten desde la biblioteca municipal
Se entregan un máximo de dos por persona
P. T.
Grado se prepara para el eclipse total del próximo 12 de agosto y, además de las actividades previas que se desarrollan en el concejo, en la biblioteca municipal se entregan gafas especiales para poder disfrutarlas de manera segura.
"No te quedes sin ellas. ¡Asegura tu vista para este espectáculo celestial que no te puedes perder!", invitan los promotores de esta iniciativa con la que se repartirán un máximo de dos gafas por persona.
Grado celebra además desde inicios de junio sus primeras Jornadas de Divulgación Astronómica a través de una iniciativa del Ayuntamiento y de la Asociación Astronómica IEstelar, nacida en el instituto César Rodríguez.
Han celebrado ya varias actividades divulgativas y este próximo 3 de julio tienen una más, con la charla que ofrecerá la profesora de Lenguas Clásicas del instituto, Beatriz Mendívil, que hablará sobre "Astronomía en las civilizaciones antiguas".
Entre los actos siguientes del programa se encuentra el del 11 de julio con José A. Manuel bajo el título "Nebulosas planetarias: el último suspiro de una estrella antes de morir". El 17 de julio a Daniel Menéndez, que impartirá la charla "La astronomía hoy, hasta los límites de nuestro vecindario". Al día siguiente habrá una observación astronómica en la campa de San Roque, en Villamarín de Salcéu, con Daniel Menéndez y Raúl G. del Blanco.
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