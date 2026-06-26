La Asociación Vecinal y Cultural de Peñaflor acuerda posponer la entrega de premios del certamen de microrrelatos

El Concurso de Microrrelatos de Peñaflor ha recibido un alto número de obras, más de 60, hecho que ha motivado que se posponga el fallo de jurado, para que este pueda disponer de algo más de tiempo en la selección de los trabajos.

La Junta directiva de la Asociación Vecinal y Cultural de Peñaflor, que organiza el certamen, ha hecho público un comunicado para informar de que la entrega de premios, prevista para el 27 de junio, coincidiendo con la celebración de San Juan, se celebrará más adelante, una vez que el jurado emita su fallo, "momento en el que se comunicará la nueva fecha y el lugar elegidos para la entrega de los galardones". El colectivo lamenta las molestias que esta circunstancia pueda ocasionar.