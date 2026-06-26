Fallece Cándida González García, "Candi", que fue concejal de Deportes en Grado y vecina del barrio de El Casal

Cándida González García, "Candi", que fue concejal de Deportes en Grado, ha fallecido este viernes a los 63 años de edad. Persona muy apreciada en la villa, como toda su familia, fue edil en el Ayuntamiento en el primer mandato de José Luis Trabanco como alcalde, es decir, en el que se inició en 2015.

Hermana de Francisco Javier González García, "El Pole", persona así conocida en el ámbito deportivo y vinculada al Club Deportivo Mosconia, Candi fue vecina del popular barrio de El Casal y una mujer siempre implicada en la actividad de los colectivos moscones.

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Su fallecimiento deja un hondo pesar en Grado, que lamenta la pérdida de una persona comprometida con el municipio a través de diferentes ámbitos y en distintas etapas.