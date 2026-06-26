El trabajo de los alumnos de los cursos de fotografía de Grado se expone en la Casa de Cultura

El trabajo del alumnado de los cursos de fotografía de este año en Grado protagoniza una exposición colectiva que puede visitarse hasta el 30 de junio en la Casa de Cultura. Las obras se encuentran tanto en la zona del patio como en el primer piso.

La visita puede realizarse en el horario de apertura de la Casa de Cultura, que durante junio es de lunes a viernes, de 10.00 a 20.45 horas, y los sábados y domingos de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.45 horas.