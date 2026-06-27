Cierre "apoteósico" del proyecto intergeneracional "Arraigados" en el instituto César Rodríguez de Grado, que se convierte en una fiesta de prao

"Fue apoteósico", celebra Daniel Menéndez, director del Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) César Rodríguez, de Grado, sobre el cierre del proyecto intergeneracional "Arraigados", que se convirtió en una fiesta para todos. El alumnado y los mayores del concejo y los municipios de Candamo, Las Regueras y Yernes y Tameza compartieron un almuerzo de prao en e inauguraron la "Galería Subversiva", un espacio que estará dedicado al arte.

"Lo pasamos brutal, el acto se convirtió en una fiesta en la que nuestra cultura y tradiciones estuvieron muy presentes", comenta Menéndez. Los alumnos recibieron a los mayores que han colaborado con ellos en "Arraigados", que pretende que los jóvenes conozcan el municipio, las zonas rurales y sus actividades tradicionales así como las posibilidades de futuro de estas en la empresa actual y con las nuevas aportaciones de la ciencia y la tecnología. Al tiempo, persiguen combatir la soledad no deseada. Es, además, el actual Premio Nacional de Aprendizaje Servicio.

Allí procedieron a inaugurar la "Galería Subversiva", cuya primera exposición está protagonizada por las imágenes de personas que participan en el proyecto educativo, que son obra del fotógrafo Eduardo Blanco. La idea de la dirección del centro es que este espacio se llene de arte. Además, van a enviar una copia de las fotografías a todos los protagonistas.

Después accedieron al exterior del instituto, en la zona verde con bancos, donde compartieron un almuerzo al modo de las fiestas de prao que terminó con todos bailando al son de la música de Nel Villanueva, Celia Nieto y Daniel Mancisidor. No faltó la Danza Prima e incluso el director se animó a cantar. "Fue una fiesta total, el mejor cierre posible", remarca Menéndez.

Noticias relacionadas

Al cierre de "Arraigados" acudió también la concejala de Servicios Sociales, Marta Pravia; personal del programa "Rompiendo Distancias" de los concejos participantes; miembros del Grupo LLABOR de la Universidad de Oviedo, que colabora con el centro en distintas iniciativas; y el etnógrafo moscón, Xosé Ambás.