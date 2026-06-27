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Pastur regresa a casa, el centrocampista de Grado vuelve al Club Deportivo Mosconia: "Estoy muy contento"

La afición da una calurosa bienvenida al futbolista, de 25 años: "Da alegría que te animen"

David Pastur Fernández en la entrada de acceso al estadio &quot;Marqués Vega de Anzo&quot;, en Grado.

David Pastur Fernández en la entrada de acceso al estadio "Marqués Vega de Anzo", en Grado. / Sara Arias

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Sara Arias

Grado

Es viernes y David Pastur Fernández está sentado en grupo en la plaza de La Panerina de Grado cuando un hombre le da un toque en el hombro y le dice sonriente: "Vuelve el hijo pródigo, enhorabuena". No fue el único vecino que se acercó en esa tarde al joven, varios moscones le dieron una calurosa bienvenida tras el anuncio de que retorna al Club Deportivo Mosconia. Ello da cuenta de las ganas que tenía la afición de volver a ver vestido de blanquiazul al centrocampista de 25 años, que se tomó los halagos con modestia y algo de timidez.

"Me da algo de vergüenza, pero la verdad es que da alegría que te animen y estoy muy contento de volver", afirma Pastur, que pasó la última temporada como jugador en El Praviano. Pero su vida futbolística, y podría decirse también que la personal, está estrechamente vinculada al club de Grado, en el que creció y se formó como futbolista.

Empezó con cuatro años en la Escuela del Mosconia, donde los pequeños jugadores empiezan en el deporte rey jugando y disfrutando de los primeros goles. Fue con 7 años cuando comenzó en las categorías del Mosconia, que recorrió hasta que con 12 años lo fichó El Astur. Allí pasó varias temporadas hasta que regresó a casa, tenía 17 años y militó en el equipo juvenil.

Fue cuando debutó con el primer equipo de Grado. Una jornada de tú a tú con los jugadores más mayores que recuerda con satisfacción: "Me prestó mucho, no sabía que iba a jugar y, además, el día antes había jugado con el juvenil y me sorprendió mucho". Desde entonces, su carrera futbolística se dio en el Mosconia, ligando una vida al equipo de su pueblo, donde su familia es muy conocida por regentar la confitería Pastur, donde trabaja como pastelero.

David Pastur con el balón en el estadio &quot;Marqués Vega de Anzo&quot;, en Grado.

David Pastur con el balón en el estadio "Marqués Vega de Anzo", en Grado. / Sara Arias

Entre el obrador y el balón encara la próxima temporada en casa con mucha ilusión. "Me convencieron y yo tenía ganas de jugar aquí, quería volver", asegura rotundo. Tras las próximas fiestas de Santiago y Santa Ana, a finales de julio, la actividad deportiva volverá al estadio "Marqués Vega de Anzo" con la pretemporada, que Pastur afronta con muchas ganas de entrenar al cien por ciento para darlo todo en los partidos. "Subir directos es lo mejor, es más complicado pero vamos a por ello", dice.

Por el momento, disfruta de la bienvenida que le está dando la afición del Mosconia, que tiene de regreso a uno de sus baluartes en el medio campo. Aunque Pastur también es muy consciente de que podrá haber momentos más difíciles durante la temporada y los ánimos se conviertan en críticas "porque cuando pierdes luego también te dicen". Un trato directo con la afición que, aunque a veces presione, lo lleva siempre con mucho respeto por los moscones que le apoyan en el campo.

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A Pastur ganas no le faltan y está mentalizado de ir a por todas. Grado y el Mosconia ya tienen a su "hijo pródigo" de vuelta en casa.

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