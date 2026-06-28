El jurado falla los premios del Concurso de Cuentos Valentín Andrés, que se entregarán en octubre en Grado
El certamen, con alta participación en sus distintas categorías, alcanzó su edición número 34
El XXXIV Concurso de Cuentos Valentín Andrés ya tiene ganadores en una edición con trabajos llegados no solo de distintas comunidades sino también de otros países para su categoría internacional. En esta ha resultado ganador Francisco de Paz Tante de Albarreal, de Toledo, por el cuento titulado "El vuelo de las norias". En segundo lugar ha quedado José Quesada Moreno de Sevilla, por el cuento titulado "Rutinas de supervivencia".
La organización del certamen, la Asociación Cultural Valentín Andrés, destaca que se trata de autores relevantes, que han múltiples distinciones y premios prestigiosos en distintas citas literarias.
En lo que respecta al concurso escolar, en la categoría A venció Isaac Moura, de San Antolín de Ibias, por el cuento titulado "El niño que ayuda a su padre", y quedó en segundo lugar Juan Castellanos García de Balmori, de Llanes, por el trabajo "La travesía del viajero de las arenas".
En la categoría B el primer puesto fue para Bibiana Busto Suárez, de Grado, por el cuento que lleva por título "La casa que callaba", y el segundo para Isabel Herrero Fernández, también del concejo, por la obra "Hay casos que no se resuelven con pistas".
Mientras, en la categoría C se hizo con el primer premio Lucía Beunza Correa, de La Mata (Grado), por el cuento "Entre las paredes del instituto", y se eligió para el segundo la obra de Olaya López Alonso, también del municipio, por "El peso de ser uno".
Por último, Rocío Pérez Secada, de Grado, se llevó el premio de la categoría D por "El futuro al otro lado del mar". La entrega oficial de los galardones se realizará, como es habitual, en el mes de octubre.
- La multas de 1.000 euros que van a recibir en el buzón miles de conductores tras lo ocurrido en 2025: sanciones firmes con pérdida de puntos
- Guillermo Mera, uno de los alumnos excelentes de la PAU de hace 8 años, es hoy físico teórico y trabaja como investigador en Bélgica: 'En el instituto tuve los mejores profesores de mi vida
- Cambios en la matriculación de coches a partir del 1 de julio de 2026: la DGT confirma las nuevas letras
- Cuatro adolescentes de Avilés ultiman los detalles para irse a estudiar a Norteamérica gracias a Amancio Ortega: 'Vamos abiertos a todo
- Koldo García, tras la dura condena: 'No sé para qué hubo juicio si la sentencia no refleja nada y me quitan el derecho a recurrir
- Un despiste al volante provoca un aparatoso accidente en el centro de Oviedo
- Aitana, la 'superestrella' que se corona en Avilés ante 20.000 fans en su noche de cumpleaños
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el pack de cuchillos para carne que promete un corte preciso y duradero: disponible por menos de 10 euros