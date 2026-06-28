El jurado falla los premios del Concurso de Cuentos Valentín Andrés, que se entregarán en octubre en Grado

El XXXIV Concurso de Cuentos Valentín Andrés ya tiene ganadores en una edición con trabajos llegados no solo de distintas comunidades sino también de otros países para su categoría internacional. En esta ha resultado ganador Francisco de Paz Tante de Albarreal, de Toledo, por el cuento titulado "El vuelo de las norias". En segundo lugar ha quedado José Quesada Moreno de Sevilla, por el cuento titulado "Rutinas de supervivencia".

La organización del certamen, la Asociación Cultural Valentín Andrés, destaca que se trata de autores relevantes, que han múltiples distinciones y premios prestigiosos en distintas citas literarias.

En lo que respecta al concurso escolar, en la categoría A venció Isaac Moura, de San Antolín de Ibias, por el cuento titulado "El niño que ayuda a su padre", y quedó en segundo lugar Juan Castellanos García de Balmori, de Llanes, por el trabajo "La travesía del viajero de las arenas".

En la categoría B el primer puesto fue para Bibiana Busto Suárez, de Grado, por el cuento que lleva por título "La casa que callaba", y el segundo para Isabel Herrero Fernández, también del concejo, por la obra "Hay casos que no se resuelven con pistas".

Mientras, en la categoría C se hizo con el primer premio Lucía Beunza Correa, de La Mata (Grado), por el cuento "Entre las paredes del instituto", y se eligió para el segundo la obra de Olaya López Alonso, también del municipio, por "El peso de ser uno".

Noticias relacionadas

Por último, Rocío Pérez Secada, de Grado, se llevó el premio de la categoría D por "El futuro al otro lado del mar". La entrega oficial de los galardones se realizará, como es habitual, en el mes de octubre.