Tarde de risas y mucha tradición en Sama de Grado, donde lo pasaron pipa con el monólogo de Fran Estrada y la visita al Museo Etnográfico

Una tarde de risas, cultura y juegos en Sama de Grado. El Grupo Escolar "María Josefa" acogió una de las actividades de CulRural "Artes escénicas en el medio rural" con el monólogo "Vuelta al cole: ser profesor es un terror", a cargo de Fran Estrada. Una sesión que se completó con una visita al Museo Etnográfico de la localidad y juegos tradicionales para niños y niñas que llenó de ambiente la capital de la parroquia.

El público se reunió en el Grupo Escolar "María Josefa", hasta donde llegaron también vecinos de la villa de Grado, ya que se dispuso de un autobús gratuito para todos aquellos que querían disfrutar de la jornada, que empezó con el monólogo inmersivo de Fran Estrada, que puso a todos a reír y a algunos de los asistentes, incluso, a participar.

También disfrutaron de un recorrido por el Museo Etnográfico de Sama y de la singular decoración de las antiguas escuelas con azulejos que representan las andanzas de El Quijote. Fueron guiados por Patricia Arias, presidenta de la Asociación Vecinal y Cultural "La Castañar", quien les mostró la exposición que tienen en la localidad, uno de los puntos de atractivo turístico del concejo.

Además, la actividad cultural, que cuenta con la colaboración del programa "EmplazArte" del Ayuntamiento de Grado, incluyó juegos tradicionales para la infancia en el exterior de las antiguas escuelas, donde se divirtieron probando los ingenios del pasado para entretener a los más pequeños.

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Por otro lado, los vecinos de Sama de Grado aprovecharon para decorar las fuentes de la parroquia para la celebración, este sábado, de San Juan con una gran hoguera a medianoche.