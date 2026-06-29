Grado incluye la "Ruta del agua" en la programación veraniega de visitas guiadas para conocer la villa

Grado incluye la nueva "Ruta del agua" en la programación veraniega de visitas guiadas gratuitas del Ayuntamiento. Esta propuesta, por las zonas que fueron de molinos urbanos en la villa, se oferta para el lunes 10 de julio, a las 11 de la mañana. Dura una hora y media y corre a cargo de Alicia García Fernández. Esta es solo una de las muchas actividades que ofrece el concejo para conocer su rica historia y patrimonio con paseos a pie por la capital moscona o acudiendo a sus museos, que albergan colecciones sobre cultura, mercado y otros elementos de interés.

Casco histórico y arquitecura indiana

La visita al casco histórico y a la arquitectura indiana de la villa, con una duración de dos horas, se puede realizar los días 15, 25 y 29 de julio, a las 12.00 horas, y los días 1, 8, 15, 22 y 29 de agosto a la misma hora. El punto de encuentro para la salida es la plaza Eilseo Nicolás, frente a la Casa de Cultura, y el recorrido, además de las casonas indianas, incluye el interior de la capilla de los Dolores, el palacio Miranda-Valdecarzana y la sede Llagar de sidra del Museo Etnográfico y de Historia de Grado.

El itinerario que solo recorre el casco histórico dura una hora y el punto de encuentro es el mismo. En julio se va a ofrecer los días 15 y 25 a las 12.00 horas, el 26 a las 10.00 y el 29 a las 12.00. Mientras, en agosto, estará disponible los días 1, 8, 15, 22 y 29 a las 12.00 horas.

La visita guiada a la sede Villa ya Mercáu del Museo Etnográfico y de Historia de Grado, en el palacio Fontela, puede realizarse el 17 de julio a las 12.00 horas. En agosto será el día 9 a las 10.30, y el 23 a las 12.00 horas. Dura una hora.

Colecciones, Guerra Civil y fortificaciones

En este mismo espacio está la Colección Historia de la Fotografía, que puede verse con su propietario, Corsino Fernández, como guía, el día 5 de julio a las 12.00 horas, y el 2 de agosto a la misma hora. En lo que respecta a la Colección Acordeones, se visita de la mano de su dueño, Felipe Rubial, el 16 de agosto, a las 12.00 horas. En ambos casos, la duración es de una hora.

Asimismo, en colaboración con Artemio Mortera y la Asociación Arama puede visitarse con guía la Colección de la Guerra Civil instalada en La Cardosa. Se oferta esta propuesta para el 8 de julio a las 17.00 horas. El mismo colectivo se ocupa de la Ruta de las fortificaciones de la Guerra Civil en Grado: el punto de encuentro es el parque de Arriba y se oferta para el 11 de julio a las 10.00 horas. Dura 4 horas y los traslados son en bus y a pie. Se visitan zonas rurales del concejo y se recuerda que se requieren "condiciones físicas básicas, calzado y ropa adecuados, hidratación y protección solar o para la lluvia".

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Para participar en estas iniciativas hay que reservar en todos los casos menos en el de las colecciones de cámaras antiguas y acordeones. Para reservar la plaza, gratuita, hay que contactar con la Oficina de Turismo (636 90 90 88/turismo@ayto-grado.es)