Arde un coche en la autovía a Grado: los bomberos ya han sofocado las llamas, que calcinaron el vehículo

Un coche se ha incenciado este martes en la autovía a Grado. Según testigos, no hay que lamentar daños personales, pues quienes viajaban en el vehículo salieron antes de que las llamas lo calcinaran por completo.

El cohe iba en dirección a Grado, según conductores que pasaron por el lugar cuando el vehículo ya había ardido y las llamas habían sido sofocadas por los Bomberos desplazados al lugar.

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El vehículo se encontraba en un tramo cerca de Trubia, antes de llegar a esta localidad. Por el momento se desconoce la causa del suceso, que se produjo pasadas las tres de la tarde.