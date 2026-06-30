Arde un coche en la autovía a Grado: los bomberos ya han sofocado las llamas, que calcinaron el vehículo
Según los conductores que pasaban por la zona, no hay que lamentar daños personales
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Un coche se ha incenciado este martes en la autovía a Grado. Según testigos, no hay que lamentar daños personales, pues quienes viajaban en el vehículo salieron antes de que las llamas lo calcinaran por completo.
El cohe iba en dirección a Grado, según conductores que pasaron por el lugar cuando el vehículo ya había ardido y las llamas habían sido sofocadas por los Bomberos desplazados al lugar.
El vehículo se encontraba en un tramo cerca de Trubia, antes de llegar a esta localidad. Por el momento se desconoce la causa del suceso, que se produjo pasadas las tres de la tarde.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el tocadiscos que combina sonido de alta calidad y tecnología Bluetooth: con brazo de lectura totalmente automático con función de reproducción y repetición
- Circulaba a 115 kilómetros por hora en autovía pero hizo el gesto de la ventanilla en plena alerta: 500 euros de multa y la Guardia Civil extrema la vigilancia y castiga
- Fallece el valdesano Nicolás Parrondo García, dueño del popular restaurante Casa Parrondo de Madrid: 'Era un hostelero de raza y energía
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el pack de cuchillos para carne que promete un corte preciso y duradero: disponible por menos de 10 euros
- El Viejo Pescador, que produce el mejor pulpo del mundo, devolverá a Carreño su industria conservera: 'Lo que queremos crear aquí es la bodega del mar
- La multas de 1.000 euros que van a recibir en el buzón miles de conductores tras lo ocurrido en 2025: sanciones firmes con pérdida de puntos
- El doble grado que se estrena en la Univesidad de Oviedo con una alta expectativa en el mercado laboral asturiano: más de 400 profesionales
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el ventilador de techo con lámpara led más potente y barato del mercado: con rotor de giro lento y silencioso