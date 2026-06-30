Santa Ana cae de lunes y la comida en la calle de Grado es este domingo: todas las fechas clave del programa de la Hermandad para las fiestas de julio

Grado celebra este domingo una de sus citas más multitudinarias, la comida en la calle. La cita arrranca a partir de las 12.00 horas en las distintas calles y plazas de la villa, un evento que dibuja una paisaje de mesa, mantel y fiesta a lo largo de toda la capital moscona y que simboliza el inicio de las celebraciones que se suceden prácticamente a lo largo de todo el mes de julio.

La Hermandad de Santiago y Santa Ana tiene ya el programa con sus fechas más relevantes. Además de esta comida en la calle, el baile del socio es el 17 de julio, a partir de las 23.00 horas, con Orquesta Cayenna y Pasito Show. El 18 de julio se celebrará en El Charcón Santanina, de 16.00 a 20.00 horas con hinchables, y entre las 18.00 y las 22.00 horas habrá también bingo solidario a favor de "El Ángel de Javi".

El 19 de julio se organiza en el mismo espacio una gran sesión vermú (13.00 horas) y paellada (15.00 horas), y el 26 de julio, a partir de las 20.00 horas, habrá campeonato de tortillas. Este año Santa Ana se celebra el día 27, al coincidir el día 26, domingo, con día de mercado en la villa.

"Siempre que Santa Ana cae de miércoles o de domingo, como en este caso, se pasa al día siguiente", explica José Luis Tamargo, presidente de la Hermandad de Santiago y Santa Ana.

Desfile de carrozas y gran comida popular

El 27 de julio la fiesta en el parque de Arriba empieza al alba, pues desde las 6 de la mañana y hasta las 9, amenizará el DJ Nacho Otero. A las 10.00 horas comenzará el gran desfile de carrozas que partirá de la zona del mercado de ganados, en El Casal, y recorrerá el centro de la villa hasta Manuel Pedregal y el parque de Abajo.

La gran comida popular de Santa Ana, que se prolonga hasta la noche en el parque de Arriba contará con música de manera ininterrumpida. De 13.00 a 16.00 horas tocará K-Libre y de 16.00 a 18.00 horas Grupo D' Cano, que repetirá de 20.00 a 22.00 horas. En tanto, la animación en el tramo horario de 18.00 a 20.00 estará a cargo de Nacho Otero y de las charangas. De 22.00 a 23.30 horas tocará la Orquesta Dominó y a medianoche llegará la hora de los fuegos artificiales.

A las doce y media de la noche tocará de nuevo Dominó, hasta las dos de la madrugada, hora a partir de la que tomará el relevo Nacho Otero, cuya presencia está prevista hasta las cinco de la mañana.