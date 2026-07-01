El Mosconia tiene nuevo proyecto para su estadio: renovará vestuarios, oficinas y modernizará espacios para jugadores, técnicos y estructura del club

El Club Deportivo Mosconia prevé el desarrollo de un ambicioso plan de mejora de sus instalaciones. El club trabaja ya en la adecuación del estadio Marqués de la Vega de Anzo "con el objetivo de adaptarlo, en la medida de lo posible, a las exigencias del fútbol profesional", destacan sus responsables. La intervención no solo plantea mejoras en el césped, sino también una actuación en vestuarios y oficinas, "buscando ofrecer unas condiciones más modernas y funcionales, tanto para jugadores como para el cuerpo técnico y la estructura del club".

Esta nueva inversión en el estadio del Mosconia llega tras la aprobación por parte de los socios de la conversión de la entidad en Sociedad Anónima Deportiva (SAD). Con este nuevo escenario, el club trabaja "de manera coordinada con el área de deportes del Ayuntamiento de Grado para dotar a la entidad de unas instalaciones acordes a su crecimiento".

Según destacan fuentes del club, todos los pasos necesarios "se están dando de forma progresiva", con las auditorías en su fase final "y próximamente se dará a conocer el capital social inicial, así como la valoración de las acciones". Estas tendrán un precio asequible para "que todos los socios puedan participar y mantener su vínculo" con la entidad.

Trabajos en el césped del Marqués de la Vega de Anzo. / CD Mosconia

Por otro lado, el Mosconia sigue trabajando en la planificación de la pretemporada, con la gestión de varios encuentros amistosos. El objetivo es, como en años anteriores, traer al Marqués de la Vega de Anzo "partidos de nivel profesional que la afición moscona pueda disfrutar, consolidando así una cita veraniega que ha ganado protagonismo en las últimas temporadas".

"El futuro inmediato se presenta ilusionante, a la espera de ver hasta dónde puede llegar este crecimiento", inciden desde la gestora, que subraya que su proyecto, "comienza a consolidarse como una realidad tanto a nivel institucional como deportivo".