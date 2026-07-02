"Facer un pandeiru" y poder llevárselo a casa: Paz Mesa impartió un taller impulsado por la Asociación de Folclore La Flor de Grau

"¿Prestaríate facer el to propiu pandeiru cuadráu dende cero?". Con esta propuesta en forma de pregunta se desarrolló en la villa moscona el taller de elaboración artesanal de este instrumento, en el que se pudo aprender el proceso de construcción y que cada una de las participantes se pudiera llevar a casa el suyo propio, con el aliciente de haberlo hecho con sus propias manos. La iniciativa la impulsó la Asociación de Folclore La Flor de Grau, con la colaboración del Ayuntamiento para la cesión del local.

Paz Mesa, que es socia del colectivo y además dirige los ensayos tanto de baile como de pandereta en Grado, impartió este taller que fue especial por muchas razones, entre ellas que no es fácil disponer de los materiales necesarios. Fue un éxito, si bien las plazas fueron limitadas a seis para "poder atender bien" a todos los participantes, ya que es un trabajo laborioso.

Esta artesana lleva varias décadas haciéndolos para músicos, instrumentistas del pandeiro, que los utilizan en sus actuaciones. Aprender a construirlos surgió de manera natural, "fue como cerrar el círculo" de su propio aprendizaje musical, profundo, sobre el instrumento, explica Mesa.

Reconoce que llevaban pidiéndole que impartiera el taller ya desde que se creó la Asociación de Folclore La Flor de Grau. Aceptó aunque hizo falta "convencerla". No es fácil de desarrollar y los materiales tampoco sencillos de lograr, pero finalmente salió adelante una actividad singular y que aporta mucho al conocimiento y conservación de las tradiciones.

Esfuerzo personal de los socios

Resultó interesante por muchas razones y también porque quienes pudieron disfrutarlo "llevaban años tocándolo". Conocer cómo funciona un instrumento de percusión como este, hecho con piel de oveja y con otros detalles que provocan la vibración y hacen que el sonido sea redondo, fue un privilegio para las asistentes.

La propuesta se gestionó por parte de la asociación, integrada mayoritariamente por mujeres, y que está logrando salir adelante, pese a que todos los principios "son difíciles". Lo hace, indica Paz Mesa, gracias "al enorme esfuerzo personal de todos los socios", en especial de la junta directiva y "que con tanta ilusión están luchando día a día" por un colectivo que en muchas ocasiones apoya de manera altruista, de modo gratuito, actos y celebraciones locales, o está presente en los mercados moscones.

La asociación ha creado, entre otras cosas, el premio "La Flor de Grau", que lleva el nombre de la asociación y reconoce a aquellos que preservan, cuidan y promocionan la cultura y el folclore asturiano, finalidad que a su vez tiene el colectivo que lo concede. Es un premio joven, que se entregó en su primera edición a la cantante Mariluz Cristóbal, y en la segunda a Lisardo Lombardía, embajador de la cultura asturiana.