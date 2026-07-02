Fallece Francisco Coalla Álvarez, "Paco", vecino entrañable que "deja un gran vacío" en Grado
"Formaba parte de la familia moscona", destacan en la villa, donde era muy apreciado
Francisco Coalla Álvarez, "Paco", una de las personas más queridas de Grado, falleció este jueves a los 67 años de edad. Habitual cada día en las calles del centro de la villa, fue una figura entrañable que para siempre estará vinculada a la vida cotidiana de la capital moscona. Saludaba a todo el mundo, conociera o no conociera, era una "institución" en la localidad, recuerdan sus vecinos, al igual que su hermano Laudino, también muy apreciado.
Las redes se han llenado de mensajes de condolencias para la familia. "Vuela alto Paquín. Hoy dejas un vacío muy grande en este pueblo y en todos los que te conocimos" o "formaba parte de la familia moscona", son solo algunos de las decenas de ellos con los que los vecinos han dado fe del cariño que le profesaban.
"El campamento de San Emiliano, más tarde en Matueca, fueron lugares donde coincidimos y pude disfrutar de su amistad y simpatía. Por Grado me paraba, me abrazaba y decía: '¿qué tal primo?", ha recordado Nando Fernández Arias, con quien aparece en la foto sobre estas líneas.
El funeral se celebrará este viernes, 3 de julio, en la iglesia de Santa Eulalia de La Mata, para a continuación recibir cristiana sepultura en la iglesia parroquial.
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