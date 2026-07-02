Grado es de cine: el director norteamericano Robert F. Morgalo estrena en la villa su última película con tres días de proyecciones gratuitas

La película rodada en Asturias "Children of a Fatherless Child" ("Hijos de un niño sin padre"), del director estadounidense con raíces mosconas Robert F. Morgalo, se estrenará en Grado como "regalo" por lo bien que fue acogido el equipo en el concejo durante el rodaje y por ser el lugar desde donde partieron rumbo a América los antepasados del cineasta. "Estoy muy ilusionado, contento trabajando en la postproducción para en poco tiempo tener lista la cinta para la exhibición, que va a ser gratuita y con tres días de proyecciones", avanza Morgalo, que ha trabajado en series como "The Blacklist" o "Ley y Orden".

La película es una historia de familia y diáspora, que surge cuando su tataraprimo José Rey Díaz le encontró tras bucear en los documentos del Archivo Diocesano de Oviedo con la idea de componer su árbol genealógico, que hunde sus raíces en la parroquia de Villamarín desde, al menos, el siglo XVII. "Cuando vi los documentos me emocioné porque tenía una conexión con mi pasado, con la historia de mi padre con quien no tuve una relación de padre e hijo", cuenta el cineasta.

Su vínculo paterno es el tractor de la historia que presenta en "Children of a Fatherless Child", una película internacional que, además de en Asturias, ha sido rodada en Estados Unidos y La Habana (Cuba). "El protagonista no cree en Dios, es un abogado muy exitoso que todo se lo ganó, pero siempre lleva un vacío dentro, se consume con ese éxito, y cuando se da cuenta de que va a fallecer, descubre que tiene una hija, la busca y ahí se empieza a descubrir la verdad", sugiere Morgalo, que no quiere dar muchas más pistas para no revelar la trama.

La película mostrará "espectaculares" imágenes de Asturias, de sus paisajes, pueblos y también costumbres y tradiciones con planos grabados en Gijón, Belmonte de Miranda y Grado. No faltará tampoco la música asturiana. El gaitero Celso Díaz aparece en la cinta y ademásha compuesto tres canciones para la banda sonora "Tristaya", con música y arreglos de Eva Tejedor y letra de Xandru Martino, "La Paxarina" y "San Roque".

Roberto F. Morgalo durante el rodaje en la plaza General Ponte de Grado. / R. F. M.

"No estaba escrito en el guion original, pero al hacer aquí mi investigación, decidí incluir estos elementos de la gaita y la música tradicional y estoy muy orgulloso de cómo ha quedado, creo que lo reflejo bien en la película y así todos aprendemos que en España no hay solo flamenco", apunta el director, quien ha firmado otros títulos como "The Mick and the Trick" y "Llaman a la puerta".

Proyecciones gratuitas

Morgalo ha pasado el último año metido de pleno en la postproducción de la película en su casa de Lieres, en Siero, lugar al se mudó el enero pasado. Y la cinta se estrenará por todo lo alto en el Teatro Auditorio de Grado por empeño del director, que después distribuirá el film en salas de cine y festivales. Serán tres días de proyecciones, que comenzarán el viernes 17 de julio con una exhibición que contará con todo el elenco de actores, y a la que se asistirá por invitación.

Pero Morgalo no quiere que nadie se quede sin ver "Children of a Fatherless Child", en la que Grado es uno de los elementos protagonistas, casi como un personaje más. Así, el sábado 18 de julio habrá dos proyecciones para el público con entrada gratuita, con pase a las 18.00 y a las 20.30 horas. Además, el domingo 19 de julio habrá una última exhibición a las 20.00 horas.

"Será gratuito, no hay que pagar entrada, solo deben reservar sus entradas en la biblioteca municipal 'Valentín Andrés'. Se avisará próximamente cuando estén disponibles", explica Morgalo, quien ofrece este estreno absoluto en Grado por amor a la tierra de sus antepasados y por la gran acogida que le brindó el municipio en 2024 durante las sesiones de grabación.

Robert F. Morgalo durante el rodaje. / R. F. M.

La película se proyectará en inglés, que es el idioma en el que ha sido rodada, pero tendrá subtítulos en español para que nadie en Grado se pierda la historia de familia, vacío, diáspora y amor que presenta Morgalo tras descubrir sus raíces en el concejo. "Espero que a la gente de Grado le guste la película porque van a reconocer muchas cosas, además muchos tenemos una historia de emigración y se podrán ver reconocidos", señala.

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"Children of a Fatherless Child" se proyectará en el Teatro Auditorio moscón durante tres días seguidos, dando la oportunidad de descubrir esta bonita historia a todos los vecinos y visitantes, que serán los primeros en disfrutar de la producción. "Quiero honrar a Asturias, creo que hice un buen trabajo y espero que el público de fuera, sobre todo en Estados Unidos, puedan conocer esta tierra y verla como yo, que me enamoré de ella", concluye.