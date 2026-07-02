La Schola Cantorum de Grado dará este año el pregón de las fiestas de Santiago y Santa Ana

La Schola Cantorum de Grado ejercerá este año como pregonera de las fiestas de Santiago y Santa Ana de Grado. Integrada por mujeres y dirigida por David Colado, cosecha un gran éxito allá donde va por la singularidad y calidad de su propuesta, que han hecho que el sea reclamada para actuar dentro y fuera de Asturias. El pregón es el día 10 de julio, a las 19.30 horas. Por motivos de espacio, al balcón del Ayuntamiento saldrán en representación del colectivo solo dos de sus integrantes. Serán Susana Argüelles, la presidenta, y Cristina González, la tesorera, aunque todas estarán en el acto.

Es este un coro que sorprende por su repertorio moderno, su puesta en escena dinámica y, en general, por lo diferente y original de sus actuaciones. Entre las más recientes se cuentan la que protagonizaron como broche al acto del pregón de La Balesquida, en Oviedo, en mayo, o en Avilés, a comienzos de junio, en la iglesia de Sabugo nueva, Santo Tomás de Cantorbery, en este caso invitada por el coro "Amigos de Miranda". Acudieron también este 13 de junio a Luarca, al Encuentro de canto organizado por la Coral Villa Blanca.

Con anterioridad, en marzo de este año, participaron en el último concierto gratuito de invierno organizado por la Banda de Música Ciudad de Oviedo en el Auditorio Príncipe Felipe. Y, entre otros hitos por su buen hacer, acudieron el pasado agosto como invitadas para cantar en Disneyland París, en el teatro del gran espacio de fantasía infantil.

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No faltan por supuesto en casa, donde su presencia es habitual en actividades solidarias o conmemorativas, en galardones como los "Moscones de Oro" y como no podía ser de otro modo las integrantes de la Schola fueron protagonistas del acto de inauguración del Centro Cultural de Grado.