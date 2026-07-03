Vuelve la lanzadera entre Grado y la playa del Aguilar: todos los lunes hay servicio de transporte público con salida de la villa a las 10.30 horas

Vuelve la lanzadera entre Grado y la playa de Aguilar. Todos los lunes, hasta el 30 de septiembre, hay servicio de transporte público con salida de la villa a las 10.30 horas y que regresará a la capital moscona a las 18.00 horas.

El bus sale de la villa recogiendo a los viajeros con paradas en Valentín Andrés, Plaza La Blanca, Fernando Villabella y estación de autobuses. El servicio está incluido con la tarjeta CONECTA del Consorcio de Transportes de Asturias.

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"Olvídate del coche y de buscar aparcamiento. Utilizando este servicio contribuyes a reducir el tráfico y a cuidar el entorno natural del que tanto disfrutamos", anima el Principado, que pone estos servicios de lanzaderas a las playas durante el verano en distintos puntos de Asturias.