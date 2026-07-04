Las integrantes de la Schola Cantorum de Grado reciben con mucha ilusión el encargo del pregón de las fiestas: "Es un honor inmenso"

Un «honor inmenso» que ilusiona de un modo extraordinario. Es el sentimiento que expresan las integrantes de la Schola Cantorum de Grado, formación que este año ha sido la elegida para dar el pregón de las fiestas de Santiago y Santa Ana. La cita que dará el pistoletazo oficial de salida a las celebraciones mosconas es el próximo 10 de julio, a partir de las 19.30 horas, y podrá verse desde la plaza del Ayuntamiento. Por motivos de espacio, a su balcón saldrán en representación de toda la agrupación solo dos de su miembros, aunque todas estarán por supuesto en el acto. Intervendrán Susana Argüelles, la presidenta, y Cristina González, la tesorera.

«Para la Schola ser las pregoneras este año es un gran reconocimiento, musical y humano, estamos ilusionadas y con responsabilidad. Para mí es emocionante representar junto con Cristina a la Schola, es recordar canciones, premios, lugares. La música coral es un maravilloso trabajo en equipo que con David Colado, nuestro director, disfrutamos cada día más», señaló Susana Argüelles a LA NUEVA ESPAÑA.

Por su parte, Cristina González indicó que «la sensación de abrir oficialmente las fiestas de nuestro pueblo es un honor inmenso». «Pero hacerlo representando a la Schola, una entidad que forma parte de la vida cultural de nuestra villa desde hace tantos años, hace que este momento sea todavía más especial», añadió, invitando a todos los moscones y visitantes «a disfrutar intensamente de cada momento».

La Schola es uno de los activos culturales de Grado, que está llevando el nombre del municipio dentro y fuera de Asturias y que cuenta con una trayectoria jalonada de éxitos que la han convertido en una de las agrupaciones más demandadas del panorama coral de la región. Formado íntegramente por mujeres, sorprende a quienes las escuchan por primera vez por su puesta en escena moderna, al igual que su repertorio, además de por su calidad como coro y la interpretación de las piezas que realizan.

Entre sus actuaciones recientes destaca la que protagonizaron como broche al acto del pregón de La Balesquida, en Oviedo, el pasado mayo. O con anterioridad, en marzo, su recital en el último concierto gratuito de invierno organizado por la Banda de Música Ciudad de Oviedo en el Auditorio Príncipe Felipe. Un recuerdo para ellas imborrable es también haber acudido como invitadas para cantar en Disneyland París, en el teatro del gran espacio de fantasía infantil, en agosto del año pasado.

Se puede escucharlas cantar en actos solidarios o fechas señaladas en Grado y en otros puntos de Asturias, y este próximo 10 de julio tomarán la palabra en el balcón de la Casa Consistorial para hablar de su localidad de origen y de unas fiestas que se desarrollan en la villa a lo largo de todo el mes, con actividades a diario a través de los programas del Ayuntamiento y de la Hermandad de Santiago y Santa Ana, que se complementan.

A la espera del pregón, la villa moscona abre boca hoy sábado, 4 de julio, con una de sus citas más multitudinarias, la comida en la calle. La convocatoria para vecinos y visitantes arranca a partir de las 12.00 horas en las distintas calles y plazas de la villa.

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Este evento, de la Hermandad de Santiago y Santa Ana, dibuja un paisaje de mesa, mantel y fiesta a lo largo de toda la capital moscona y simboliza el inicio de un periodo de ambiente festivo y jornadas con multitud de actividades de ocio, convivencia, culturales y deportivas que se suceden prácticamente a lo largo de todo julio.