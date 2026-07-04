Una multitud en la comida en la calle de Grado, con más de dos mil personas bajo un sol abrasador: "Lo importante es pasarlo bien"

Los cenadores cubrieron este sábado las calles de la villa moscona para acoger bajo su sombra a los más de 2.100 asistentes a la comida en la calle de Grado, cita simbólica del comienzo del ambiente festivo por las celebraciones de Santiago y Santa Ana, que se prolonga a lo largo de todo este mes de julio. Una jornada con un sol abrasador que no quitó ni un poco las ganas a los vecinos de disfrutar de un evento que cada año es muy esperado. Para refrescarse algo, sirvieron la sidra, los abanicos y hasta los ventiladores portátiles.

"Es una jornada calurosa pero refrescante con la sidra", bromeaba Amaro Peláez junto a su amigo Javier Ginzo en la plaza Álvaro González, con las terrazas de los negocios hosteleros llenas para la ocasión. Junto a ellos Yolanda Díaz, Carmina Rodríguez y Lidia Cuendías se ponían un ventilador delante del rostro durante el almuerzo: "Tenemos de todo y si no sirve con los abanicos, sacamos el ventilador", comentaron entre risas.

Por la zona de la calle Eduardo Sierra y la plaza de La Panerina se concentró la juventud moscona, dispuesta a pasar una jornada de diversión con los amigos. "Hace mucho calor, pero la tarde se presenta divertida, lo estamos pasando muy bien, hay mucha gente, muy buen ambiente y buen tiempo para disfrutar hasta la noche", comentó Iván Díaz. Lo único que olvidaron los más jóvenes fue llevar sombrillas y por ello las sombras en la acera estuvieron muy cotizadas. Nada que pudiera parar las ganas de celebrar: "Vamos a pasarlo genial y empezar las fiestas por todo lo alto", sentenció Gorka Feito.

Con gran ambiente el de la calle Manuel Pedregal, con un lleno hasta la bandera con grupos de amigos y familias. Allí estaban vestidos de mexicanos los miembros de la Asociación "La Báscula del Ferreiro", con animación musical y ritmo en el cuerpo. "Vamos a pasar calor pero vamos a darlo todo para empezar las fiestas, habrá que hidratarse un poco", celebró Rufino Díaz. Entre los grupos también había invitados como el sevillano José Luis Dora. "Me trajo mi amiga Marta, que es de aquí de toda la vida y dije, vamos a aprovechar la oportunidad. Me está encantando esta fiesta, la gente y el pueblo, que es un montón de bonito", afirmó.

Sara Arias

Desde Valladolid llegó Ángel Juanes a disfrutar de la comida en la calle de Grado, aunque en su caso la queja del calor que tenían sus amistades para él era casi "un fresquito". "Yo no tengo calor ninguno y lo importante hoy es pasarlo bien", indicó. También el grupo de Conchita Prieto se dispuso a comer con la vista ya puesta en la fiesta de la tarde. "Lo estamos pasando fenomenal y luego habrá que echar unos bailes", dijo la mujer, rodeada de su grupo de amigas.

Por su parte, el presidente de la Hermandad de Santiago y Santa Ana, José Luis Rodríguez Tamargo, "Pitus", estuvo pendiente de todo desde primera hora, cuando se instalaron las mesas y sillas en las calles para 2.100 personas. El primer directivo de la entidad social moscona destacó el gran ambiente festivo del día, "pese a que falta mucha gente, grupos grandes, porque es la boda de Soraya Fernández y Gelo Fernández, intentamos cambiar la fecha, pero no pudimos por infraestructura y nos dio mucha pena", comentó.

La comida en la calle reunió también a los grupos en otras zonas de la villa moscona, que se llenó de gente y alegría para comenzar las fiestas de Santiago y Santa Ana. "Hoy es el primer día de muchos, pero hay que empezar a lo grande", apuntó José Rodríguez. Los festejos continúan este domingo con la Feria de Artesanía de Santiago en el parque Manuel Pedregal, de 10.00 a 15.00 horas. Habrá además una visita guiada gratuita a la colección de cámaras fotográficas históricas del museo "Villa ya mercáu", en el palacio Fontela. Será a las 12.00 horas y estará dirigida por el propietario de la exposición, Corsino Fernández.

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