Emoción en Grado en el acto para dar sepultura en el cementerio municipal a 60 víctimas del franquismo exhumadas de la fosa de El Rellán

Grado dio este sábado sepultura en el cementerio municipal a los restos de 60 de las 61 víctimas de la represión franquista asesinadas en la fosa de El Rellán, que fue exhumada por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). Fue un acto cargado de emoción, con el recuerdo de los represaliados muy presente y también el de sus descendientes que fallecieron sin poder ver cumplido su anhelo de encontrarlos y de vivie un momento como el que tuvo lugar ayer.

"No queremos abrir heridas, sino cerrarlas porque llevan abiertas 90 años. Por desgracia, solo conocí a una abuela triste como otros nietos, miles de nietos que por la razón de la sin razón nos quedamos sin ellos. Desde mi pequeña capacidad me gustaría deciros a todos, sobre todo a los más jóvenes, que no respondan al odio con odio, sino con dignidad", afirmó Marina Vegas, una de las descendientes de represaliados que intervino en nombre de las familias. Allí contó como su abuela nunca le transmitió odio, "solo miedo, dignidad, miedo y una raída chaqueta de cuero que conservó hasta la llegada de la democracia, porque en el interior del forro estaba cosido el carnet del PSOE de su José. España está llena de Josés y Lolas", dijo en referencia a sus familiares.

El acto comenzó con las intervenciones institucionales, que encabezó el alcalde de Grado, José Luis Trabanco, quien aseguró que iniciar los trabajos de exhumación de las fosas de El Rellán y de La Garba ha sido la iniciativa más especial para él en su etapa como regidor. Agradeció al exalcalde, Pepe Sierra, la labor de investigación y documentación de las víctimas, también recordó a Sabino Fernández, ya fallecido, quien siempre ansió recuperar los restos de sus familiares. Y tuvo palabras de agradecimiento para la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica: "Gracias de corazón. Ha tenido que ser ese movimiento asociativo quien asumiera durante años una responsabilidad que correspondía a las distintas Administraciones del Estado, han sido ellos quienes comenzaron a recuperar la dignidad de miles de víctimas cuando demasiados gobiernos miraban hacia otro lado".

En imágenes, así dio Grado digna sepultura a 60 víctimas de la represión franquista exhumadas de la fosa de El Rellán / S. Arias

También intervino el presidente de la ARMH, Emilio Silva, quien llevaba en la solapa el broche del premio Moscón de Oro que otorgó la Asociación "Amigos de Grado" por su labor en el concejo en las fosas de La Garba y El Rellán y que él definió como un "Moscón de la justicia".

Silva destacó que estos actos de justicia y reparación "son vitaminas democráticas para este país, porque nuestra democracia empezó en los años 30 gracias a esta gente, y tiene más vida y, quizá, más fuerza que la que vemos hoy, cuando oímos mucho ruido de gente de dudoso peligrí democrático". Silva conminó a decir "nunca más" y a continuar la labor democrática de las víctimas.

En el acto también estuvo el consejero de Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, la viceconsejera del área, Beatriz González Prieto, y la directora general de Memoria Democrática, Begoña Collado.

Dos identificados

Zapico destacó que Grado "está entre los municipios de España que más ha trabajado y más se ha invertido en políticas de memoria democrática". El consejero también se refirió a que tan solo se han podido identificar genéticamente con los familiares los restos de dos personas debido, según explicaron los técnicos que lo realizaron, al mal estado de conservación de los restos.

"Tenemos una sensación un tanto agridulce, porque gran parte de los resultados del ADN no han podido cotejarse con las muestras de ADN de los familiares. Y eso seguramente que nos abre un montón de dudas, un montón de interrogantes, un montón incertidumbre, que tendremos que seguir trabajando por darle respuestas", indicó.

En ese sentido apuntó que ese banco de ADN queda para que en futuros avances científicos se pueda retomar la identificación de las víctimas: "Donde menos nos esperemos va a estar la respuesta, donde menos nos esperemos vamos a encontrar alguna de estas personas que hoy no sabemos simplemente dónde están o no sabemos a quién pueden pertenecer sus restos. Por eso es importante hacer un llamamiento a qué familiares de personas desaparecidas durante esos cruentos años de dictadura fascista en nuestro país hagan la muestra de ADN. No vamos a cejar en ese empeño, no vamos a dejar solos a los familiares en esa búsqueda", sentenció.

De esta forma se hizo entrega de dos cajas con restos mortales de víctimas del franquismo que recogieron sus descendientes, Olegario Arias y Francisco Fernández, respectivamente. "Aquí está abuelo paterno, fue asesinado en el 37 o 38 y hasta ahora no lo habíamos encontrado, también tenemos un hijo suyo que no sabemos donde está, pero ahora por lo menos descansamos más tranquilos. Tengo primos en México que el otro día lloraban conmigo por teléfono. Es lamentable que haya gente que no quiera sacarlos de las cunetas", indicó muy emocionado.

Arias decidió enterrar los restos junto al resto de víctimas de la fosa de El Rellán y Fernández, por su parte, optó por llevarlos al cementerio familiar en Sama. Después, con la ayuda del público presente, se hizo un cortejo fúnebre para dejar, colocadas y numeradas, todas las cajas con restos de las víctimas en la zona creada por el Ayuntamiento de Grado para el reposo digno de las víctimas del franquismo.

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Fue un momento duro, con los rostros de muchos llenos de lágrimas por el recuerdo de los desaparecidos y por el peso del silencio al que estas familias han sido condenadas en las últimas nueve décadas. Grado volvió a dar muestra de que la verdad, la dignidad y la reparación son posibles en democracia.