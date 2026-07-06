Grado se lanza al espacio: cita con el Sistema Solar, la nube de Oort y el cinturón de Kuiper en la villa moscona

La nube de Oort es una "gigantesca envoltura esférica de billones de cuerpos helados que rodea los límites de nuestro sistema solar". Y el cinturón de Kuiper se ubica "más allá de la órbita de Neptuno" y acoge "millones de cuerpos helados y planetas enanos". Estos y otros conceptos sobre los que la inmensa mayoría de nosotros tiene que buscar información para saber de qué le están hablando estuvieron presentes en la actividad desarrollada en Grado por la Asociación IEstelar en colaboración con el Ayuntamiento. La iniciativa no solo fue singular por su contenido sino por su puesta en escena: se fue desarrollando en la calle para crear el Sistema solar completo, a escala, mediante "una performance científica y divulgativa".

"Fuimos creando un sistema solar a escala para ver las dimensiones reales desde el Sol hasta el inicio de la nube de Oort, y para notar la diferencia entre las distancias entre los planetas interiores, los planetas rocosos, los planetas grandes, gigantes, gaseosos, y los planetas enanos del cinturón de Kuiper", explica Daniel Menéndez, responsable de la asociación promotora, encargado de desarrollar la actividad y, entre otras cosas, director del instituto César Rodríguez de Grado, único de Asturias en el que se imparte la asignatura de Astronomía.

El Sistema Solar se recreó desde la zona de la plaza de la Blanca hasta la zona de El Palmeral, colocando además referencias a escala sobre hitos como los objetos más lejanos entre los que hayan sido lanzados al espacio por el hombre. Es decir, las naves Voyager 1 y Voyager 2 de la NASA, que ya han cruzado la heliopausa, la frontera "donde termina la influencia del viento solar y comienza oficialmente el espacio interestelar".

Sedna y Próxima Centauri

Se habló y referenciaron asimismo el último de los planetas enanos conocidos, Sedna, o la Próxima Centauri, la estrella más cercana al Sistema Solar. "La gente manifestó su sorpresa al ver las dimensiones y, sobre todo, lo cerquita que ha llegado el ser humano físicamente y también lo lejos que ha llegado con las ondas y con los artilugios que hemos mandado. Ha generado bastante interés y hubo bastantes preguntas al final de la sesión. Así que podemos calificar la actividad como un éxito y el tiempo acompaña bastante", señaló Daniel Menéndez.

La cita, que formó parte del programa de las primeras Jornadas de Divulgación Astronómica de Grado, ofreció información y ejemplos sobre otras muchas cuestiones, entre ellas la explicación sobre dónde están en este momento las sondas espaciales gemelas Voyager y la New Horizons, que representan algunas de las misiones más emblemáticas de la NASA.