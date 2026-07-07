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La gira "Bonito por fuera, brutal por dentro" comienza en Grado con una degustación gratuita de tataki: "Es muy fresco para tomar con este calor"

La campaña busca acercar la cultura gastronómica ligada a este producto de temporada y proximidad

La degustación gratuita de tataki en Grado, en imágenes

La degustación gratuita de tataki en Grado, en imágenes

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La degustación gratuita de tataki en Grado, en imágenes / D. C.

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D. C.

San Pelayo (Grado)

El bonito del Norte, a la japonesa en Grado. Los clientes del supermercado Alimerka de la carretera de San Pelayo, en Grado, disfrutaron este martes de una degustación gratuita de tataki que continuará por otros establecimientos de Asturias y Castilla y León. "Es muy fresco para tomar con este calor", señaló el cocinero, Fernando Sánchez.

La gira veraniega “Bonito por fuera, brutal por dentro” pretende promover el consumo de Bonito del Norte y acercar la cultura gastronómica ligada a este producto de temporada, "reafirmando su compromiso con la promoción de los productos frescos, de proximidad y de origen controlado", destaca la empresa.

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La campaña, que incluyó un maridaje con vino de Rueda y unas informadoras que ofrecieron indicaciones sobre la receta, continúa este jueves 9 de julio en Cangas del Narcea. Las siguientes paradas son en Mieres (11 de julio), Luanco (14 de julio), La Bañeza (16 de julio) y El Prestín-Parres (18 de julio).

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La degustación gratuita de tataki en Grado, en imágenes

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