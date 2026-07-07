Grado apuesta por la salud con la continuidad del proyecto Unidad Activa de Ejercicio Físico: "Es una iniciativa fantástica"

El Ayuntamiento de Grado ha suscrito un convenio con la consejería de Cultura, Política Lingüística y Deporte del Principado de Asturias para dar continuidad al proyecto de prevención y promoción de la salud Unidad Activa de Ejercicio Físico (UAEF) tras los buenos resultados obtenidos en su puesta en marcha, en la que participaron 22 pacientes del ambulatorio para mejorar su calidad de vida física y mental. El objetivo del acuerdo, dotado con 12.500 euros, tiene el objetivo de impulsar y consolidar el programa.

"Vamos a continuar hasta el 31 de diciembre, en esta ocasión es el Principado el que nos da dinero para desarrollarlo, pues hasta ahora se hacía con medios del Ayuntamiento", explica el coordinador municipal de Deportes, Juan Luengo, quien este martes se reunirá con el director del centro de salud, Rubén Villa Estébanez, para seleccionar a 30 pacientes con perfil para entrar en la UAEF moscona.

El programa está dirigido a "personas sedentarias, a las que invitamos a compartir un espacio con un monitor bien formado y con la actividad física programada", explica Villa. La selección de los pacientes parte del ambulatorio. Después, las personas que accedan a participar serán derivadas a un educador físico-deportivo que les ofrecerá un programa de ejercicios adaptado a su perfil y necesidades.

En algunos casos, cuando los participantes así lo quieren, acuden a actividades deportivas grupales municipales, aportando en estos casos un beneficio a la salud mental. "También se socializa, es una promoción psicofísica fantástica", añade el director del centro de salud moscón, donde desde antes de la pandemia del covid ya empezaron a trabajar en este tipo de iniciativas de promoción de la salud física y mental.

Los asistentes tendrán varias sesiones con el profesional deportivo para valorar la evolución y un encuentro final. También los profesionales de medicina y enfermería realizarán un seguimiento de los participantes. En la pasada edición, que finalizó el pasado mes de marzo, destacaron que la mayoría de los pacientes se comprometió a continuar con la práctica deportiva de manera libre.

Ampliar las plazas

Por el momento, las personas elegidas son derivadas desde el ambulatorio por prescripción médica al educador físico-deportivo. Si bien, mirando al futuro, el director del ambulatorio considera que la UAEF se podría abrir al conjunto de la sociedad: "Habría que ver si otras personas, pagando una cuota mínima, se pudieran beneficiar de este programa, que todo el que quiera se pueda sumar porque es una iniciativa fantástica".

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El balance de la primera fase es muy positiva tanto en el centro de salud como en el área de Deportes. "Es un programa muy positivo", dice Luengo, quien apunta que además de la selección de los pacientes van a activar la contratación del educador físico-deportivo para comenzar cuanto antes con la UAEF que tan buenos resultados ha dado en el concejo moscón.