Grado se llena de ritmo y tradición con el festival Folk in Grau, que comienza este viernes con la Xuntanza Moscona

El concejo de Grado se viste este fin de semana del 10 al 12 de julio de ritmo y tradición con la decimotercera edición del festival Folk in Grau, una cita que convierte las plazas y rincones más emblemáticos de la villa moscona en un escenario al aire libre para disfrutar de la música y bailes tradicionales.

Las actividades arrancan este viernes día 10 con la Xuntanza Moscona. A las 18.00 horas tendrá lugar la actuación de la Bandina Tradicional Conceyu Grau, seguida, a las 20.00 horas, por el sonido animado de la Orquestina La Xarángana, que harán vibrar el casco urbano.

El plato fuerte llegará este sábado día con el Festival de Bandas. A partir de las 20.00 horas, en la plaza General Ponte, tendrá lugar el desfile y concierto de cuatro formaciones de primer nivel: la Banda de Gaites Conceyu Grau, la Banda de Gaites Cantabria, los Roncones y Sonajas de Zamora, y la Banda de Gaites Villa de Salas.

Gaitas al Mercáu

El broche final llegará el domingo 12 de julio con la cita Gaitas al Mercáu, a partir de las 12.00 horas. Las bandas participantes recorrerán las plazas y calles del mercado tradicional moscón, llevando la música hasta puestos y comercios en una animada jornada festiva.

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La organización anima a vecinos y visitantes a disfrutar de todos los actos, que son gratuitos.